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ABD'de bir kadın, kök hücre naklinden sonra HIV'i atlatan üçüncü kişi oldu
ABD'de bir kadın, kök hücre naklinden sonra HIV'i atlatan üçüncü kişi oldu
ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan lösemi hastası bir kadın, kök hücre naklinin ardından HIV'i atlatan üçüncü kişi oldu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:57+0300
2022-02-16T09:58+0300
yaşam
hiv
lösemi
kök hücre
tedavi
araştırma
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ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde yaşayan lösemi hastası bir kadın, kök hücre nakli sonrasında HIV'den kurtuldu.Denver'de gerçekleştirilen Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı'nda hakkındaki bilgiler ve tedavi süreci paylaşılan vakaya, akut miyeloid lösemi tedavisi görürken göbek kordonu kanından alınan kök hücre nakledildiği belirtildi.14 ay boyunca remisyonda olan kadının, tedavi sonunda HIV virüsünden tamamen arındığı kaydedildi.Daha önce dünya üzerinde 2 hasta, aynı metot kullanılarak HIV'den kurtulmuştu. Vaka, Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) Dr. Yvonne Bryson ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Deborah Persaud tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmanın bir parçası olarak öne çıkıyor.Çalışma, kanser ve diğer ciddi rahatsızlıkların tedavisi için kök hücre nakil yapılan HIV’li 25 kişiyi tedavi etmeyi amaçlıyor.'Uygun bir strateji değil'Bunun yanı sıra Uluslararası AIDS Derneği Başkanı Sharon Lewin, kök hücre tedavisinin HIV taşıyanları tedavi etmek için iyi bir strateji olmadığı değerlendirmesini yaptı.Lewin, "Birlikte ele alındığında, kök hücre nakli olan bu 3 vaka, naklin kesinlikle bir tedavi için anahtar olan çeşitli bileşenleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/aidse-karsi-mrna-umudu-moderna-kovid-asisi-teknolojisiyle-hiv-asisinin-klinik-deneylerine-gecti-1053239011.html
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hiv, lösemi, kök hücre, tedavi, araştırma

ABD'de bir kadın, kök hücre naklinden sonra HIV'i atlatan üçüncü kişi oldu

09:57 16.02.2022 (güncellendi: 09:58 16.02.2022)
© Fotoğraf : Illustration: © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfedildi
 20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Fotoğraf : Illustration: © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan lösemi hastası bir kadın, kök hücre naklinin ardından HIV'i atlatan üçüncü kişi oldu.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde yaşayan lösemi hastası bir kadın, kök hücre nakli sonrasında HIV'den kurtuldu.
Denver'de gerçekleştirilen Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı'nda hakkındaki bilgiler ve tedavi süreci paylaşılan vakaya, akut miyeloid lösemi tedavisi görürken göbek kordonu kanından alınan kök hücre nakledildiği belirtildi.
14 ay boyunca remisyonda olan kadının, tedavi sonunda HIV virüsünden tamamen arındığı kaydedildi.
Daha önce dünya üzerinde 2 hasta, aynı metot kullanılarak HIV'den kurtulmuştu.
Vaka, Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) Dr. Yvonne Bryson ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Deborah Persaud tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmanın bir parçası olarak öne çıkıyor.
Çalışma, kanser ve diğer ciddi rahatsızlıkların tedavisi için kök hücre nakil yapılan HIV’li 25 kişiyi tedavi etmeyi amaçlıyor.

'Uygun bir strateji değil'

Bunun yanı sıra Uluslararası AIDS Derneği Başkanı Sharon Lewin, kök hücre tedavisinin HIV taşıyanları tedavi etmek için iyi bir strateji olmadığı değerlendirmesini yaptı.
Lewin, "Birlikte ele alındığında, kök hücre nakli olan bu 3 vaka, naklin kesinlikle bir tedavi için anahtar olan çeşitli bileşenleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor" dedi.
AIDS - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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