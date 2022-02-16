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Akşener: Anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz
Akşener: Anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz" dedi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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Akşener: Anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz

10:43 16.02.2022 (güncellendi: 11:25 16.02.2022)
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Motokuryeler kadrosuz bir şekilde çalıştırılıyor, sağlık sigortaları ve yasal güvenceleri yok.
Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda ama ilginçtir sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Sayın Erdoğan da isyanda.
Enflasyonla, piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir. Bunun için kullanacağınız en önemli silah da, politika faizidir.
Ama mesela; ekonominin dümeninde, “Politika faizini etkisiz hale getirdik.” diyebilen, son derece parlak bir Hazine ve Maliye Bakanı varken, enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz.
KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için, saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın, israfı bırakın, sakın zam yapmayın. Eğer tutup, mazota, benzine, elektriğe, doğalgaza, gübreye, zam yapmaya devam ederseniz, bu döngü kaldığı yerden aynen devam eder. Bunu da aklınıza kazıyın.
'Ampulü bulan adam ve yönetimi', Isparta’mızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkum etti.
Merkez Bankası’nın başında, enflasyonla doğrudan mücadeleyi bırakan, cari fazla üzerinden, enflasyonu, dolaylı bir şekilde düşürmeyi öngören, üstün liyakatli bir Başkanı varken, enflasyonu düşürmek mümkün olmaz. Enflasyonu düşürmek için, mücadele timleri kuran, görünüşe göre, polisiye filmlere fevkalade düşkün bir Ticaret Bakanı iş başındayken, enflasyonu indirmek mümkün olmaz.
Ekonominin dümeninde, “Politika faizini etkisiz hale getirdik' diyebilen, son derece parlak bir Hazine ve Maliye Bakanı varken,
enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz.
Tüm bu arkadaşların başında, fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden,
geceleri uyku tutmayınca, bakan ve bürokratları görevden alan, anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz.
İktidar mensupları canhıraş bir şekilde zamları dış dünyanın yaptığını söylerken;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan EPDK yandaş dağıtım şirketlerini korumak için zamları, kendilerinin yaptığını itiraf etti.
Her ne kadar gösterdiği bu müthiş performans ile Tarım Bakanı’nın tahtını sallasa da bu krizin tek sorumlusu Enerji Bakanı değil.
Sayın Erdoğan, nam-ı diğer 'Bay Kriz', dokunduğu her alanda olduğu gibi enerjide yaşadığımız krizin de esas sorumlusudur.
Sayın Erdoğan sebep, yaşadığımız enerji krizi sonuçtur.
İstanbul’daki karda, Mobese kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca, araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik.
Peki 5 yıl önce fiyatlar nasıldı? Mesela, havucun kilosu, 5 yıl önce, 1 buçuk lirayken, bugün 10 lira, domatesin kilosu, 2 lirayken, bugün 15 lira, salatalığın kilosu, 2 lirayken, bugün 20 lira, sütün litresi, 1 buçuk lira iken, bugün 8-10 lira.
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