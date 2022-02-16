https://tr.sputniknews.com/20220216/alerji-ve-astim-dernegi-baskani-akcay-kurdesen-kovid-19-habercisi-olabilir-1053910933.html

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay: Kurdeşen, Kovid-19 habercisi olabilir

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay: Kurdeşen, Kovid-19 habercisi olabilir

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle ürtiker döküntüleri... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:27+0300

2022-02-16T16:27+0300

2022-02-16T16:31+0300

kurdeşen

koronavirüs

ürtiker

belirti

pcr

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Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında ‘kurdeşen’ olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjioödeme benzediğini ancak şişmenin yüzeyden ziyade derinin altında oluştuğunu belirtti.Ürtikerin sıklıkla anjioödemle görüldüğünü, akut ürtikerin hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın belirtisi olduğunu anlatan Akçay, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna işaret etti.Prof. Dr. Akçay, ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eş zamanlı ortaya çıktığı bilgisini verdi.Akçay, bu döküntülerin hastalığın teşhisine yardımcı olduğunu aktardı:‘Test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir’Prof. Dr. Akçay, eozinofil sayısının düşük olmasının enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220123/onkodermatoloji-uzmani-vertiyeva-koronavirus-cilt-hastaliklarinin-siddetlenmesine-yol-acabilir-1053023546.html

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kurdeşen, ürtiker, belirti, pcr