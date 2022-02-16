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Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay: Kurdeşen, Kovid-19 habercisi olabilir
Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay: Kurdeşen, Kovid-19 habercisi olabilir
Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle ürtiker döküntüleri... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:27+0300
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kurdeşen
koronavirüs
ürtiker
belirti
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Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında ‘kurdeşen’ olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjioödeme benzediğini ancak şişmenin yüzeyden ziyade derinin altında oluştuğunu belirtti.Ürtikerin sıklıkla anjioödemle görüldüğünü, akut ürtikerin hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın belirtisi olduğunu anlatan Akçay, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna işaret etti.Prof. Dr. Akçay, ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eş zamanlı ortaya çıktığı bilgisini verdi.Akçay, bu döküntülerin hastalığın teşhisine yardımcı olduğunu aktardı:‘Test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir’Prof. Dr. Akçay, eozinofil sayısının düşük olmasının enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
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kurdeşen, ürtiker, belirti, pcr

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay: Kurdeşen, Kovid-19 habercisi olabilir

16:27 16.02.2022 (güncellendi: 16:31 16.02.2022)
© AAKaşınma, alerji, kol
Kaşınma, alerji, kol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Alerji ve Astım Derneği Başkanı Akçay, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle ürtiker döküntüleri görülen çocuk ve yetişkinlerde Kovid-19 testi yapılmasının faydalı olacağını bildirdi.
Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında ‘kurdeşen’ olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjioödeme benzediğini ancak şişmenin yüzeyden ziyade derinin altında oluştuğunu belirtti.
Ürtikerin sıklıkla anjioödemle görüldüğünü, akut ürtikerin hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın belirtisi olduğunu anlatan Akçay, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna işaret etti.
Prof. Dr. Akçay, ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eş zamanlı ortaya çıktığı bilgisini verdi.
Akçay, bu döküntülerin hastalığın teşhisine yardımcı olduğunu aktardı:
"Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Kovid-19'lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler Kovid-19'lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ile büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir."

‘Test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir’

Prof. Dr. Akçay, eozinofil sayısının düşük olmasının enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan Kovid-19 hastalarının daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. Kovid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığının bir haftadan kısa süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin 'SARS-CoV-2' enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Kovid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş ve Kovid-19 enfeksiyonlu biriyle temas öyküsü olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir."
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