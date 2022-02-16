https://tr.sputniknews.com/20220216/ali-sansalan-verdigimiz-kararlar-varsayalim-ki-yanlis-hata-yaptik-diyelim-ama-oyle-dusunmuyoruz-1053906481.html
Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz
Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz
Olaylı geçen Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, “Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Futbolun... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:06+0300
2022-02-16T15:06+0300
2022-02-16T15:11+0300
ali şansalan
spor
adana demirspor
beşiktaş
hakem
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Hakem Ali Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:“Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler” diye konuşan Şansalan, şöyle devam etti:
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ali şansalan, adana demirspor, beşiktaş, hakem
Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz
15:06 16.02.2022 (güncellendi: 15:11 16.02.2022) Abone ol
Olaylı geçen Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, “Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz” dedi.
Hakem Ali Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:
“Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler” diye konuşan Şansalan, şöyle devam etti:
“Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada.”