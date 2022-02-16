https://tr.sputniknews.com/20220216/ali-sansalan-verdigimiz-kararlar-varsayalim-ki-yanlis-hata-yaptik-diyelim-ama-oyle-dusunmuyoruz-1053906481.html

Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz

Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz

Olaylı geçen Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, “Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Futbolun... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:06+0300

2022-02-16T15:06+0300

2022-02-16T15:11+0300

ali şansalan

spor

adana demirspor

beşiktaş

hakem

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Hakem Ali Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:“Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler” diye konuşan Şansalan, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220216/tff-yeni-haftada-ali-sansalana-gorev-vermedi-1053898127.html

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ali şansalan, adana demirspor, beşiktaş, hakem