Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220216/ali-sansalan-verdigimiz-kararlar-varsayalim-ki-yanlis-hata-yaptik-diyelim-ama-oyle-dusunmuyoruz-1053906481.html
Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz
Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz
Olaylı geçen Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, “Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Futbolun... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:06+0300
2022-02-16T15:11+0300
ali şansalan
spor
adana demirspor
beşiktaş
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053898165_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_26dfe10ec06902c32991ba7a741b7db3.jpg
Hakem Ali Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:“Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler” diye konuşan Şansalan, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220216/tff-yeni-haftada-ali-sansalana-gorev-vermedi-1053898127.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053898165_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_7a2dab5d28de932043bb28dc472aa011.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali şansalan, adana demirspor, beşiktaş, hakem

Ali Şansalan: Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış, hata yaptık diyelim ama öyle düşünmüyoruz

15:06 16.02.2022 (güncellendi: 15:11 16.02.2022)
© AAAli Şansalan
Ali Şansalan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Olaylı geçen Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, “Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz” dedi.
Hakem Ali Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:
Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler” diye konuşan Şansalan, şöyle devam etti:
“Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada.”
Ali Şansalan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
SPOR
TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi
12:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала