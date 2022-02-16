Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220216/anayasa-mahkemesi-sedef-kabasin-tedbiren-tahliye-edilmesi-talebini-reddetti-1053912738.html
Anayasa Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:53+0300
2022-02-16T16:53+0300
türkiye
sedef kabaş
tutuklama
itiraz
ret
karar
aym
anayasa mahkemesi (aym)
cumhurbaşkanına hakaret
suç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053011950_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bf02ba61fdae061797a6d2b77b856ec6.jpg
Kabaş'ın avukatları, tahliye isteminin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış, başvurunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.Başvuruda, Sedef Kabaş'ın 'tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi' talep edildi.Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 'tedbiren tahliye talebi'ni reddetti.Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.Yüksek Mahkemenin de 'başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği' yönünde karar verdiği öğrenildi.Sedef Kabaş'ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilen bireysel başvuru, esas yönünden inceleme yapılmak üzere daha sonra görüşülecek.
https://tr.sputniknews.com/20220215/sedef-kabasin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-ikinci-kez-reddedildi-1053858172.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053011950_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_232b5eec1f50d8765a7c05228c548fc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sedef kabaş, tutuklama, itiraz, ret, karar, aym, anayasa mahkemesi (aym), cumhurbaşkanına hakaret, suç, dava

Anayasa Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti

16:53 16.02.2022
© İHASedef Kabaş - gözaltı
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Anayasa Mahkemesi, katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatlarının 'tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi' talebini reddetti.
Kabaş'ın avukatları, tahliye isteminin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış, başvurunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.
Başvuruda, Sedef Kabaş'ın 'tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi' talep edildi.
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 'tedbiren tahliye talebi'ni reddetti.
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.
Yüksek Mahkemenin de 'başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği' yönünde karar verdiği öğrenildi.
Sedef Kabaş'ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilen bireysel başvuru, esas yönünden inceleme yapılmak üzere daha sonra görüşülecek.
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
TÜRKİYE
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz ikinci kez reddedildi
Dün, 13:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала