https://tr.sputniknews.com/20220216/arjantinde-yalanci-katil-balinalar-kiyiya-vurdu-1053883381.html

Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

Arjantin’in Ushuaia kenti kıyılarında onlarca yalancı katil balina kıyıya vurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T01:51+0300

2022-02-16T01:51+0300

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yaşam

arjantin

katil balina

kıyıya vurdu

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Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinde bir iskelenin yakınlarında onlarca yalancı katil balina henüz bilinmeyen nedenle karaya vurdu. Görgü tanıklarına göre sayıları yaklaşık 40 ila 50 civarında olan yalancı katil balinalar, kıyıdaki kayalıklara çarpmalarına aldırış etmeden sahile çıkmaya çalıştı. Yaşanan olay çevrede bulunanlarda şaşkınlığa neden olurken, sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Grubun içinden yaklaşık 10 kadar yalancı katil balina sığ sularda mahsur kalınca sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Çevrede bulunanların da desteğiyle, iskelenin altında sıkışan ve denize geri dönmeyen balinalar kurtarıldı. Yetkililer olayda hiç bir balinanın ölmediğini açıkladı. Yalancı katil balinaların bu ilginç davranışına neyin sebep olduğu ise henüz çözülemedi. Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları hayvanların avcılarından kaçmak amacıyla veya yön bulma yeteneklerinin deniz trafiğinden olumsuz etkilenmesi sebebiyle kıyıya vurduğu yorumlarında bulundu.

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arjantin, katil balina, kıyıya vurdu