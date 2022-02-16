https://tr.sputniknews.com/20220216/avrupada-dogalgazin-bin-metrekup-fiyati-800-dolarin-altina-dustu-1053881626.html
Avrupa'da doğalgazın bin metreküp fiyatı 800 doların altına düştü
Avrupa'da doğalgazın bin metreküp fiyatı 800 doların altına düştü
Avrupa'da gaz fiyatları bu yılın ocak ayının başından bu yana ilk kez bin metreküp başına 800 doların altına düştü. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T00:32+0300
2022-02-16T00:32+0300
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ekonomi
doğalgaz
avrupa
fiyat
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Londra ICE Futures Europe borsasının verilerine göre, önceki gün bin metreküp başına bin doların üzerine çıkan mart vadeli gaz fiyatları bugün 800 doların altına düştü.Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre, mart vadeli gaz işlemlerinin fiyatı Moskova saati ile 19.52 (TSİ ile aynı) itibarıyla bin metreküp başına 798.7 dolara kadar geriledi.Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 3 Ocak’tan bu yana ilk kez bin metreküp başına 800 doların altına düşmüş oldu.Avrupa pazarındaki gaz fiyatları geçen yaz aylarında önemli ölçüde artarak bin metreküp başına 250-300 dolardan 600 dolara yükselmişti. Ekim ayında ilk kez bin doların üstüne çıkmış, 21 Aralık’ta 2 bin 190 dolara ulaşarak tarihi zirveyi görmüştü.Uzmanlara göre bu artış, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talepten kaynaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/danimarkada-yuksek-gaz-faturalari-nedeniyle-320-bin-haneye-yardim-yapilacak-1053811727.html
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doğalgaz, avrupa, fiyat
Avrupa'da doğalgazın bin metreküp fiyatı 800 doların altına düştü
00:32 16.02.2022 (güncellendi: 00:42 16.02.2022) Abone ol
Avrupa'da gaz fiyatları bu yılın ocak ayının başından bu yana ilk kez bin metreküp başına 800 doların altına düştü.
Londra ICE Futures Europe borsasının verilerine göre, önceki gün bin metreküp başına bin doların üzerine çıkan mart vadeli gaz fiyatları bugün 800 doların altına düştü.
Avrupa'nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksine göre, mart vadeli gaz işlemlerinin fiyatı Moskova saati ile 19.52 (TSİ ile aynı) itibarıyla bin metreküp başına 798.7 dolara kadar geriledi.
Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 3 Ocak’tan bu yana ilk kez bin metreküp başına 800 doların altına düşmüş oldu.
Avrupa pazarındaki gaz fiyatları geçen yaz aylarında önemli ölçüde artarak bin metreküp başına 250-300 dolardan 600 dolara yükselmişti. Ekim ayında ilk kez bin doların üstüne çıkmış, 21 Aralık’ta 2 bin 190 dolara ulaşarak tarihi zirveyi görmüştü.
Uzmanlara göre bu artış, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talepten kaynaklanıyor.