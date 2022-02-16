https://tr.sputniknews.com/20220216/bae-turkiye-ve-iran-bolgesel-anlamda-ekonomik-ticari-ve-stratejik-ortakliga-dogru-gidiyorlar-1053927620.html

'BAE, Türkiye ve İran bölgesel anlamda ekonomik, ticari ve stratejik ortaklığa doğru gidiyorlar'

'BAE, Türkiye ve İran bölgesel anlamda ekonomik, ticari ve stratejik ortaklığa doğru gidiyorlar'

Ali Semin’e göre, Türkiye'nin salt BAE değil Körfez sermayesiyle çıkarları var. Erdoğan'ın 'Körfez'in güvenliği benim güvenliğim' mesajına dikkat çeken Semin... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:47+0300

2022-02-16T23:47+0300

2022-02-17T02:30+0300

eksen

türkiye

körfez

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi

suudi arabistan

katar

mısır

müslüman kardeşler

ihvan

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti vesilesiyle Ortadoğu'daki siyasi gelişmeler yeniden tartışılıyor. Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında en dikkat çekici mesajı "Körfez'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" yolundaki sözleri oldu. Türkiye aynı şekilde İsrail ile de 'normalleşme' için düğmeye basmışken ve Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un Türkiye ziyaretinin hazırlıkları yapılırken, resmin Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle ilişkilerin dibe vurduğu Suudi Arabistan ayağı ise eksik görünüyor. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin tarihi de henüz netleşmiş değil.Türkiye Körfez hattına yönelik yeni adımlar atarken, bölgede Suudi-BAE ilişkilerindeki yeni gerilimler dikkat çekiyor.Gelişmeleri Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Semin ile konuştuk.‘BAE, Türkiye ile bir ilişki kurmaya çalışırken güven de tazelemek istedi’Dr. Ali Semin'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini BAE, çeşitli videolar eşliğinde Türkiye toplumuna mesajlar vermeyi de içeren bir 'kamu diplomasisine' vesile kıldı. Bunun normal olduğunu belirten Semin ancak gelişmelere realist yaklaşmak gerektiğini vurguladı:'Türkiye'nin Suriye politikasından hiçbir tarafın kazanımı olmadı, bölgede kimse bu çatışmadan kazanmadı'Türkiye'nin 'Arap Baharı' diye anılan süreçte özellikle Suriye'de izlediği dış politikada kimsenin kazanım elde edemediğini anımsatan Semin, aynı şeyin İran, Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin tamamı için geçerli olduğunu belirtti. Bölge ülkeleri açısından dengelerin değiştiği yeni bir durumun ortaya çıktığına da işaret eden Semin, son dönemde BAE'nin Yemen'deki savaşta pozisyonunun Suudilerden ayrı düşmesine ve ilişkilerin petrol meselesi üzerinden de gerilmesine vurgu yaptı:'Suudi Arabistan, artık partner olarak BAE’yi değil, Umman’ı görmeye başladı'Semin, Körfez bölgesinde değişen dengelere atıf yaparken, Suudi Arabistan'ın artık BAE değil Umman'ı ortak görmeye başladığı görüşünde. Suudi ve BAE'nin yeni kuşak liderliğinin 2030 vizyonu için çalıştığın anımsatan Semin, liderlik rekabetine İsrail ile başlayan normalleşme sürecinin de eklenmesinin yarattığı yeni duruma dikkat çekti:'Artık Körfez ülkelerinde üçüncü nesil büyük bir rekabet içerisinde'BAE'nin özellikle Yemen savaşına Suudi Arabistan saflarında girmesinde Müslüman Kardeşlerin etkili olduğunu belirten Semin, artık İsrail'le normalleşmenin de bulunduğu değişen ortamda Körfez'deki genç kuşak liderlikler arasında bir rekabetin başladığını vurguladı. Semin, BAE'nin Yemen üzerinden sorun yaşasa bile İran ve Türkiye üzerinden planladığı ticaret rotasına atıfta bulundu:‘Türkiye’nin de BAE’nin karşılıklı talepleri var, ilişkilerin kalıcı olması için daha farklı bir boyuta girmesi lazım’Türkiye’nin sadece BAE ile değil Körfez sermayesiyle karşılıklı çıkarlarını olduğunu belirten Semin, BAE açısından da tasarladığı ticaret koridoru için Türkiye'ye ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Semin'e göre, ilişkilerin kalıcı biçimde düzelmesi için daha farklı bir boyuta girmesi gerekiyor:'BAE'nin de talepleri var'Semin, Erdoğan'ın BAE ziyareti vesilesiyle Yemen'le ilgili tavrı ve 'Körfez'in güvenliği bizim de güvenliğimizdir' söylemine dikkat çekerken, bunun İran'a mesaj olarak okunmaması gerektiği görüşünde. ABD'nin de Körfez'i 'güvenliği sağlama vaadiyle aldığını' kaydeden Semin, Ankara'nın için de 'fırsat bulunduğu' görüşünde. Semin, BAE'nin de Türkiye'den İhvan ve Filistin meselesinde taleplerinin bulunduğunu ekledi:

körfez

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

katar

mısır

filistin

suriye

israil

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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türkiye, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi, suudi arabistan, katar, mısır, müslüman kardeşler, ihvan, recep tayyip erdoğan, mevlüt çavuşoğlu, filistin, suriye, israil