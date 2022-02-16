https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-koca-sucu-uzerinde-dusunmek-icin-cok-zamani-olacak-1053923134.html
Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fahrettin Koca paylaşımında "Suçu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:45+0300
2022-02-16T22:45+0300
2022-02-16T22:52+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık çalışanı
darp
tutuklanma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Kovid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/saglik-calisanini-doven-koronavirus-hastasi-tutuklandi-1053915083.html
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, darp, tutuklanma
Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak
22:45 16.02.2022 (güncellendi: 22:52 16.02.2022) Abone ol
Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fahrettin Koca paylaşımında "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Kovid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesine yer verdi.