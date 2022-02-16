https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-koca-sucu-uzerinde-dusunmek-icin-cok-zamani-olacak-1053923134.html

Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak

Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak

Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fahrettin Koca paylaşımında "Suçu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T22:45+0300

2022-02-16T22:45+0300

2022-02-16T22:52+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık çalışanı

darp

tutuklanma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Kovid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/saglik-calisanini-doven-koronavirus-hastasi-tutuklandi-1053915083.html

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fahrettin koca, sağlık çalışanı, darp, tutuklanma