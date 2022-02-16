https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katilacak-1053910162.html
Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak
Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 17-18 Şubat tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:09+0300
2022-02-16T16:09+0300
2022-02-16T16:13+0300
nureddin nebati
türkiye
g20 maliye bakanları toplantısı
çevrimiçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053910137_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80ae5c092129e86c4d1875aeca64ccf9.jpg
Anadolu Ajansı’nın Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, söz konusu toplantı hibrit formatta düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya çevrim içi katılacak.Toplantıda küresel ekonomi ve sağlık, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans, altyapı, iklim değişikliği ve uluslararası vergilendirme konularının ele alınacağı altı oturum gerçekleştirilecek. Bakan Nebati, bu oturumlarda konuşma yapacak.Ayrıca, Nebati 18 Şubat'ta, 10.30-12.00 saatlerinde ‘Uluslararası Vergi’ başlıklı 6. oturumda ana konuşmacı olarak hitabını gerçekleştirecek.Toplantı sonucunda, katılımcıların uzlaşısıyla, ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bildirgesi’ yayımlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053910137_155:0:803:486_1920x0_80_0_0_4616c864ca7bccd0796db683e19dc0e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, g20 maliye bakanları toplantısı, çevrimiçi
Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak
16:09 16.02.2022 (güncellendi: 16:13 16.02.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 17-18 Şubat tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak, ‘Uluslararası Vergi’ başlıklı oturumda ana konuşmacı olacak.
Anadolu Ajansı’nın Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, söz konusu toplantı hibrit formatta düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya çevrim içi katılacak.
Toplantıda küresel ekonomi ve sağlık, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans, altyapı, iklim değişikliği ve uluslararası vergilendirme konularının ele alınacağı altı oturum gerçekleştirilecek. Bakan Nebati, bu oturumlarda konuşma yapacak.
Ayrıca, Nebati 18 Şubat'ta, 10.30-12.00 saatlerinde ‘Uluslararası Vergi’ başlıklı 6. oturumda ana konuşmacı olarak hitabını gerçekleştirecek.
Toplantı sonucunda, katılımcıların uzlaşısıyla, ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bildirgesi’ yayımlanacak.