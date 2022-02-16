https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-nebati-g20-maliye-bakanlari-toplantisina-katilacak-1053910162.html

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 17-18 Şubat tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:09+0300

2022-02-16T16:09+0300

2022-02-16T16:13+0300

nureddin nebati

türkiye

g20 maliye bakanları toplantısı

çevrimiçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053910137_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80ae5c092129e86c4d1875aeca64ccf9.jpg

Anadolu Ajansı’nın Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, söz konusu toplantı hibrit formatta düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya çevrim içi katılacak.Toplantıda küresel ekonomi ve sağlık, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans, altyapı, iklim değişikliği ve uluslararası vergilendirme konularının ele alınacağı altı oturum gerçekleştirilecek. Bakan Nebati, bu oturumlarda konuşma yapacak.Ayrıca, Nebati 18 Şubat'ta, 10.30-12.00 saatlerinde ‘Uluslararası Vergi’ başlıklı 6. oturumda ana konuşmacı olarak hitabını gerçekleştirecek.Toplantı sonucunda, katılımcıların uzlaşısıyla, ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bildirgesi’ yayımlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, g20 maliye bakanları toplantısı, çevrimiçi