https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-soylu-dagdaki-silahli-eleman-sayisi-150-seviyelerinde-1053898580.html

Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını belirterek, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" dedi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:42+0300

2022-02-16T12:42+0300

2022-02-16T12:42+0300

türkiye

süleyman soylu

akp

ak parti

terörist

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053898545_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1125af0863975e51552d236e7f6c5302.jpg

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Soylu, 2015-2021 sonu arasında terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını belirtti.'Örgüte katılımlar düştü'Eylemlerin niteliğinin de düştüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü" dedi.Terörist sayısına ilişkin açıklama da yapan Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220213/bakan-soylu-dunyanin-en-buyuk-barajlarini-nukleer-santralleri-yapiyoruz-avrupa-sarsiliyor-1053799566.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, akp, ak parti, terörist, açıklama