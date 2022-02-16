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https://tr.sputniknews.com/20220216/bakan-soylu-dagdaki-silahli-eleman-sayisi-150-seviyelerinde-1053898580.html
Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde
Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını belirterek, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" dedi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:42+0300
2022-02-16T12:42+0300
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süleyman soylu
akp
ak parti
terörist
açıklama
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Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Soylu, 2015-2021 sonu arasında terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını belirtti.'Örgüte katılımlar düştü'Eylemlerin niteliğinin de düştüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü" dedi.Terörist sayısına ilişkin açıklama da yapan Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/bakan-soylu-dunyanin-en-buyuk-barajlarini-nukleer-santralleri-yapiyoruz-avrupa-sarsiliyor-1053799566.html
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süleyman soylu, akp, ak parti, terörist, açıklama

Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

12:42 16.02.2022
© AABakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde
Bakan Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını belirterek, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" dedi.
Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Soylu, 2015-2021 sonu arasında terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını belirtti.

'Örgüte katılımlar düştü'

Eylemlerin niteliğinin de düştüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü" dedi.
Terörist sayısına ilişkin açıklama da yapan Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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