https://tr.sputniknews.com/20220216/basak-cengizin-katil-zanlisi-icin-istenen-rapor-mahkemeye-ulasti-cezai-ehliyeti-tam-1053914432.html

Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı: 'Cezai ehliyeti tam'

Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı: 'Cezai ehliyeti tam'

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'nca... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T17:54+0300

2022-02-16T17:54+0300

2022-02-16T17:59+0300

türkiye

adli tıp kurumu

başak cengiz

samuray

kılıç

samuray kılıcı

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Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı.Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.Raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220204/basak-cengiz-cinayetinin--bilirkisi-raporu-samuray-kilicli-saldirganla-goz-goze-gelmis-1053458646.html

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