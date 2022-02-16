https://tr.sputniknews.com/20220216/basak-cengizin-katil-zanlisi-icin-istenen-rapor-mahkemeye-ulasti-cezai-ehliyeti-tam-1053914432.html
Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı: 'Cezai ehliyeti tam'
Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı: 'Cezai ehliyeti tam'
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'nca... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T17:54+0300
2022-02-16T17:54+0300
2022-02-16T17:59+0300
türkiye
adli tıp kurumu
başak cengiz
samuray
kılıç
samuray kılıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050781756_0:0:840:474_1920x0_80_0_0_f32c0eaa9155ab3ef87cb80025b4148e.jpg
Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı.Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.Raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/basak-cengiz-cinayetinin--bilirkisi-raporu-samuray-kilicli-saldirganla-goz-goze-gelmis-1053458646.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050781756_76:0:823:560_1920x0_80_0_0_6524a4544721db0992b090d2a48356a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adli tıp kurumu, başak cengiz, samuray, kılıç, samuray kılıcı
Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı: 'Cezai ehliyeti tam'
17:54 16.02.2022 (güncellendi: 17:59 16.02.2022) Abone ol
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.
Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı.
Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.
Raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.