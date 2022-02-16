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Binali Yıldırım: 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek
Binali Yıldırım: 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek
CNN Türk'te Ahmet Hakan'un sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T21:09+0300
2022-02-16T21:54+0300
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'un sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair soruları yanıtlıyor. Elektrik düzenlemesinin ayrıntılarına değinen Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları henüz çalışıyor. İkincisi de birinci kademeye küçük esnafı da dahil ediyor. Hizmet sektöründe yer alan esnaflar, sanatkarlara da bu tarife uygulanacak. Onlarda tek tarife vardı. Birinci, ikinci kademe yoktu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli" dedi. Ahmet Hakan'ın 'Elektrik faturaları neden yükseldi?' sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:"Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği riskj altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor"Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Bunlar ayrı ayrı mekanizmalar. Dağıtan ile satan aynı değil. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı"Pandemide de işin sonuna geldik. Bu iş sulandı. Omicron varyantı artık nezle gibi bir şey. Şimdi aşılama dünya standartlarının üzerinde. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. ABD'nin 110 dolara sattığı ilacı 11 dolara yaptık. Çok yakın zamanda koronavirüsle ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz.
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ak parti, binali yıldırım, cnn türk, ahmet hakan

Binali Yıldırım: 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek

21:09 16.02.2022 (güncellendi: 21:54 16.02.2022)
© CNN TürkBinali Yıldırım ve Ahmet Hakan
Binali Yıldırım ve Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© CNN Türk
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Ayrıntılar geliyor
CNN Türk'te Ahmet Hakan'un sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'un sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair soruları yanıtlıyor. Elektrik düzenlemesinin ayrıntılarına değinen Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları henüz çalışıyor. İkincisi de birinci kademeye küçük esnafı da dahil ediyor. Hizmet sektöründe yer alan esnaflar, sanatkarlara da bu tarife uygulanacak. Onlarda tek tarife vardı. Birinci, ikinci kademe yoktu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli" dedi.

Ahmet Hakan'ın 'Elektrik faturaları neden yükseldi?' sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:

"Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği riskj altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.
Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Bunlar ayrı ayrı mekanizmalar. Dağıtan ile satan aynı değil. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı"

Pandemide de işin sonuna geldik. Bu iş sulandı. Omicron varyantı artık nezle gibi bir şey. Şimdi aşılama dünya standartlarının üzerinde. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. ABD'nin 110 dolara sattığı ilacı 11 dolara yaptık. Çok yakın zamanda koronavirüsle ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz.

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