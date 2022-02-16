https://tr.sputniknews.com/20220216/bm-cevre-kirliligi-kovid-19dan-daha-fazla-can-kaybina-yol-aciyor-1053899035.html

BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor

BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor

BM Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:51+0300

2022-02-16T12:51+0300

2022-02-16T12:53+0300

çevre kirliliği

koronavirüs

birleşmiş milletler (bm)

kovid-19

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Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü David Body, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.Body, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220215/1053854189.html

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çevre kirliliği, birleşmiş milletler (bm), kovid-19