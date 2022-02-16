Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220216/brezilyadaki-selde-olu-sayisi-34e-yukseldi-1053908947.html
Brezilya’daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi
Brezilya’daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:49+0300
2022-02-16T15:49+0300
dünya
brezilya
rio de janerio
sel felaketi
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053908902_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e6f5474c94de0d40bfe46ea8feeaf800.jpg
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Petropolis kentinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, sel nedeniyle yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 34’e yükseldiğini duyurdu.Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda ihtiyaç duyulan tüm yardımı karşılamak için Petropolis’teyiz” dedi.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise şehre yardım sağlamak için Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Ekonomi Bakanı Paulo Guedes ile görüştüğünü söyledi.Ülkede aralık ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin Minas Gerais eyaletindeki madencilik çalışmalarının askıya alınmasına neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220216/brezilyadaki-sellerde-6-kisi-hayatini-kaybetti-1053886227.html
brezilya
rio de janerio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053908902_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8c7a338bfaa676ae0930a4b615caabf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, rio de janerio, sel felaketi, ölü, yaralı

Brezilya’daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi

15:49 16.02.2022
© REUTERS / Ricardo MoraesBrezilya - sel felaketi
Brezilya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Ricardo Moraes
Abone olGoogle news
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Petropolis kentinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, sel nedeniyle yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 34’e yükseldiğini duyurdu.
Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda ihtiyaç duyulan tüm yardımı karşılamak için Petropolis’teyiz” dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise şehre yardım sağlamak için Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Ekonomi Bakanı Paulo Guedes ile görüştüğünü söyledi.
Ülkede aralık ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin Minas Gerais eyaletindeki madencilik çalışmalarının askıya alınmasına neden olmuştu.
Brezilya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
DÜNYA
Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
05:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала