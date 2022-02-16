https://tr.sputniknews.com/20220216/calisma-bakani-bilgin-3600-ek-gosterge-hakkinda-aciklama-yapiyor-1053891690.html

Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız

Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin, "İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T10:58+0300

2022-02-16T10:58+0300

2022-02-16T11:29+0300

ekonomi

vedat bilgin

3600 ek gösterge

açıklama

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emekli maaşı

emekli ikramiyesi

zam

akp

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Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge için ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı bugün yapıldı.Toplantı sonrası konuşan Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:* Adil bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kamu kurumlarını ve çalışanlarını rahatlatacak düzenlemeyi getireceğiz.* Meseleyi birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik.* Biz, Türkiye'nin ekonomik problemlerinin aşılmasında hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikaları da devreye aldık. Çalışanı enflasyona ezdirmemenin gereğini yapacağız.* Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız.Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220216/3600-ek-gosterge-icin-ilk-toplanti-bugun-1053888464.html

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