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https://tr.sputniknews.com/20220216/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1053907338.html
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:39+0300
2022-02-16T15:39+0300
türkiye
metin gürcan
iddianame
casusluk
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Metin Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi.26 Kasım'da tutuklanmıştı26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.Gürcan’ın yabancılara, istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığı iddia edilmişti. İfadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmeyen Gürcan, açık kaynaklardan derlediği analizleri, telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylemişti.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle iade etmişti. Mahkeme Gürcan’dan elde edilen bilgi ve verilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na da sorulmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220106/casusluk-suclamasiyla-tutuklanan-deva-partili-metin-gurcan-hakkinda-20-yil-hapis-talebiyle-1052458995.html
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metin gürcan, iddianame, casusluk

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

15:39 16.02.2022
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Metin Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

26 Kasım'da tutuklanmıştı

26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.
Gürcan’ın yabancılara, istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığı iddia edilmişti. İfadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmeyen Gürcan, açık kaynaklardan derlediği analizleri, telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylemişti.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle iade etmişti. Mahkeme Gürcan’dan elde edilen bilgi ve verilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na da sorulmasını istemişti.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
POLİTİKA
Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında 20 yıl hapis talebi
6 Ocak, 11:09
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