https://tr.sputniknews.com/20220216/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1053907338.html

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:39+0300

2022-02-16T15:39+0300

2022-02-16T15:39+0300

türkiye

metin gürcan

iddianame

casusluk

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Metin Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi.26 Kasım'da tutuklanmıştı26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.Gürcan’ın yabancılara, istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığı iddia edilmişti. İfadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmeyen Gürcan, açık kaynaklardan derlediği analizleri, telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylemişti.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle iade etmişti. Mahkeme Gürcan’dan elde edilen bilgi ve verilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na da sorulmasını istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220106/casusluk-suclamasiyla-tutuklanan-deva-partili-metin-gurcan-hakkinda-20-yil-hapis-talebiyle-1052458995.html

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