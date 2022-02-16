https://tr.sputniknews.com/20220216/cdc-kovid-19-asisi-olan-hamilelerin-bebeklerinin-nasil-etkilendigini-acikladi-1053906030.html
CDC, Kovid-19 aşısı olan hamilelerin bebeklerinin nasıl etkilendiğini açıkladı
CDC, Kovid-19 aşısı olan hamilelerin bebeklerinin nasıl etkilendiğini açıkladı
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşısı olan hamile kadınların bebeklerinin bağışıklık geliştirebileceğini söyledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:00+0300
2022-02-16T15:00+0300
2022-02-16T15:06+0300
koronavirüs
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
koronavirüs
kovid-19
hamile
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Salı günü yayınlanan son araştırmasına göre, hamilelikleri sırasında koronavirüs aşısı olan annelerden doğan bebeklerin virüse karşı bir çeşit bağışıklık geliştirmesi mümkün olabilir.Araştırmacılar, 176'sı Kovid-19 hastası ve 203'ü başka nedenlerle hastaneye yatırılan altı aylıktan küçük 379 bebeğin verilerini analiz etti. Araştırmalarda, anneleri hamilelik sırasında aşı olan çocuklarda hastaneye yatış risklerinin yüzde 61 oranında azaldığı ortaya çıkarıldı.Araştırmada ayrıca, anneler hamileliklerinin ilerleyen dönemlerinde (doğumdan 21 hafta ila 14 gün önce) aşılarını yaptırdıklarında, koruma oranı bebeklerde yüzde 80'e yükseldi. Anneleri daha erken gebelikte aşılanan bebeklerde ise, aşıların etkinliği yüzde 32'ye kadar düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan CDC yetkilisi Dana Meaney-Delman, gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda hem anneyi hem de bebeği koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Yani, hamile bir kadın aşı olmaya istekli olur olmaz, gidip aşısını yaptırmalı" ifadelerini kullandı.CDC, hamile kadınların kendi sağlıklarına yönelik risklerin yanı sıra erken ve ölü doğumlar da dahil olmak üzere Kovid-19 nedeniyle komplikasyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor.
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), koronavirüs, kovid-19, hamile
CDC, Kovid-19 aşısı olan hamilelerin bebeklerinin nasıl etkilendiğini açıkladı
15:00 16.02.2022 (güncellendi: 15:06 16.02.2022) Abone ol
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşısı olan hamile kadınların bebeklerinin bağışıklık geliştirebileceğini söyledi.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Salı günü yayınlanan son araştırmasına göre, hamilelikleri sırasında koronavirüs aşısı olan annelerden doğan bebeklerin virüse karşı bir çeşit bağışıklık geliştirmesi mümkün olabilir.
Araştırmacılar, 176'sı Kovid-19 hastası ve 203'ü başka nedenlerle hastaneye yatırılan altı aylıktan küçük 379 bebeğin verilerini analiz etti. Araştırmalarda, anneleri hamilelik sırasında aşı olan çocuklarda hastaneye yatış risklerinin yüzde 61 oranında azaldığı ortaya çıkarıldı.
Araştırmada ayrıca, anneler hamileliklerinin ilerleyen dönemlerinde (doğumdan 21 hafta ila 14 gün önce) aşılarını yaptırdıklarında, koruma oranı bebeklerde yüzde 80'e yükseldi. Anneleri daha erken gebelikte aşılanan bebeklerde ise, aşıların etkinliği yüzde 32'ye kadar düştü.
Konuyla ilgili açıklama yapan CDC yetkilisi Dana Meaney-Delman, gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda hem anneyi hem de bebeği koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Yani, hamile bir kadın aşı olmaya istekli olur olmaz, gidip aşısını yaptırmalı" ifadelerini kullandı.
CDC, hamile kadınların kendi sağlıklarına yönelik risklerin yanı sıra erken ve ölü doğumlar da dahil olmak üzere Kovid-19 nedeniyle komplikasyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor.