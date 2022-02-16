https://tr.sputniknews.com/20220216/cem-kucuk-fiyatlar-bir-nebze-de-olsun-azaldi-gercekten-oh-dendi-1053889226.html

Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi

Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi

Cem Küçük, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi" dedi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T09:51+0300

2022-02-16T09:51+0300

2022-02-16T09:51+0300

ekonomi

cem küçük

ekonomi

enflasyon

gıda fiyatları

zam

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi..." dedi.Küçük bugün kaleme aldığı, yazısında marketlerin KDV indirimini önceden öğrenerek fiyatlarını artırdığına yönelik iddialar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220216/konutta-kdv-indirimi-yolda-ikili-sistem-uygulanacak-1053887638.html

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cem küçük, ekonomi, enflasyon, gıda fiyatları, zam