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https://tr.sputniknews.com/20220216/cem-kucuk-fiyatlar-bir-nebze-de-olsun-azaldi-gercekten-oh-dendi-1053889226.html
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi
Cem Küçük, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi" dedi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:51+0300
2022-02-16T09:51+0300
ekonomi
cem küçük
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
zam
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi..." dedi.Küçük bugün kaleme aldığı, yazısında marketlerin KDV indirimini önceden öğrenerek fiyatlarını artırdığına yönelik iddialar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220216/konutta-kdv-indirimi-yolda-ikili-sistem-uygulanacak-1053887638.html
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cem küçük, ekonomi, enflasyon, gıda fiyatları, zam

Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi

09:51 16.02.2022
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Cem Küçük, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi..." dedi.
Küçük bugün kaleme aldığı, yazısında marketlerin KDV indirimini önceden öğrenerek fiyatlarını artırdığına yönelik iddialar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Biz de öğrenmek istiyoruz. Marketler KDV indirimini önceden öğrenip zam yaptı ve sonra KDV’yi düşürerek fiyatları ayarladıysa bu aleni hırsızlık! Tabii bunlar denetimle ortaya çıkar. Zabıtaların sıkı kontrol uygulayıp gerekeni yapması en önemlisi. Kimseye haksızlık olmasın. İnsanın aklına ister istemez, 'Bu kadar insan herhâlde yalan söylemez' diye geliyor... Zamanla öğreneceğiz... "
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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