https://tr.sputniknews.com/20220216/cep-telefonuna-bakarak-yururken-acik-izgaradan-asagiya-dustu-1053915683.html

Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

İstanbul Fatih'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna gelen mesajları okuyan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü. Alt... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T18:30+0300

2022-02-16T18:30+0300

2022-02-16T18:32+0300

türkiye

ızgara

fatih

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053915513_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7d552d4b6ee75487254284d0894870bc.jpg

Fatih'te bulunan bir pasajda meydana gelen olayda, pasajda bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu. Düşen Mut'un ilk sorusu "burası niye açık, gözlüğüm nerede?" oldu.Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde. Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır " dedi.Pasaj esnafından bir kişi ise, "Birden düşmesi ile oturması bir oldu. Direkt düşse kolu bacağı kırılırdı" diye konuştu.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ızgara, fatih, istanbul