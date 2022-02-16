https://tr.sputniknews.com/20220216/cep-telefonuna-bakarken-acik-izgaradan-alt-kata-dustu-koliler-sayesinde-yara-almadan-kurtuldu-1053908748.html

Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu

Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu

Fatih'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna bakan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü. Şans eseri alt kattaki dizili... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:47+0300

2022-02-16T15:47+0300

2022-02-16T15:47+0300

türkiye

ızgara

telefon

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053908619_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_7a21171e809feaf0a305107f98d21c39.jpg

İstanbul Fatih'te bulunan bir pasajda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu.

https://tr.sputniknews.com/20220205/buyukcekmecedeki-kazinin-4-gununde-kelepceli-erkek-cesedi-bulundu--1053497203.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ızgara, telefon, istanbul