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Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu
Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu
Fatih'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna bakan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü. Şans eseri alt kattaki dizili... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:47+0300
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İstanbul Fatih'te bulunan bir pasajda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu.
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ızgara, telefon, istanbul

Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu

15:47 16.02.2022
© DHACep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu
Cep telefonuna bakarken açık ızgaradan alt kata düştü, koliler sayesinde yara almadan kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Fatih'te pasaj içinde yürürken cep telefonuna bakan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düştü. Şans eseri alt kattaki dizili kolilerin üzerine düşerek oturur şekilde dengede kalan genç yara almazken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Fatih'te bulunan bir pasajda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.
Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu.
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