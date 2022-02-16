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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek
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https://tr.sputniknews.com/20220216/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053917709.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T19:49+0300
2022-02-16T20:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
kabine toplantısı
son dakika
elektrik faturası
kdv
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. -Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.-Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyetlidir.-Tüm vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz.-Koronavirüs sürecinde beni arayan veya geçmiş olsun mesajlarını ileten Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.-Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı ve sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir.-Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz üretim ve bireyleri önemsedik.-Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir.-Türkiye vatandaşına en uygun fiyatlı elektrik ve doğalgaz kullanımı sunan ülkelerden biridir.-210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek.-Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.-Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.-(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.
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recep tayyip erdoğan kapısı, kabine toplantısı, son dakika, elektrik faturası, kdv

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek

19:49 16.02.2022 (güncellendi: 20:40 16.02.2022)
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Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır.
-Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.
-Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyetlidir.
-Tüm vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz.
-Koronavirüs sürecinde beni arayan veya geçmiş olsun mesajlarını ileten Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.
-Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı ve sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir.
-Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz üretim ve bireyleri önemsedik.
-Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir.
-Türkiye vatandaşına en uygun fiyatlı elektrik ve doğalgaz kullanımı sunan ülkelerden biridir.
-210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek.
-Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.
-Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.
-(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.
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