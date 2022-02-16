https://tr.sputniknews.com/20220216/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053917709.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T19:49+0300
2022-02-16T19:49+0300
2022-02-16T20:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
kabine toplantısı
son dakika
elektrik faturası
kdv
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. -Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.-Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyetlidir.-Tüm vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz.-Koronavirüs sürecinde beni arayan veya geçmiş olsun mesajlarını ileten Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.-Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı ve sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir.-Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz üretim ve bireyleri önemsedik.-Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir.-Türkiye vatandaşına en uygun fiyatlı elektrik ve doğalgaz kullanımı sunan ülkelerden biridir.-210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek.-Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.-Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.-(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.
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recep tayyip erdoğan kapısı, kabine toplantısı, son dakika, elektrik faturası, kdv
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği konut statüsüne dönüştürülecek
19:49 16.02.2022 (güncellendi: 20:40 16.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır.
-Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.
-Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyetlidir.
-Tüm vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz.
-Koronavirüs sürecinde beni arayan veya geçmiş olsun mesajlarını ileten Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.
-Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı ve sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir.
-Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz üretim ve bireyleri önemsedik.
-Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir.
-Türkiye vatandaşına en uygun fiyatlı elektrik ve doğalgaz kullanımı sunan ülkelerden biridir.
-210 KW saate kadar olan düşük tarife ve üzerindeki kullanım oranı yeniden değerlendirilecek.
-Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.
-Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.
-(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.