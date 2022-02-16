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Deniz Taksi sayısı 25 oldu: Araç isimleri İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşuyor
Deniz Taksi sayısı 25 oldu: Araç isimleri İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşuyor
İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldı. Haliç Tersanesi’nde yapımı tamamlanan 15 araç daha denize indi. Toplam... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:48+0300
2022-02-16T22:53+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
deniz
deniz taksi
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Tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilerek 24 Eylül 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan Deniz Taksi, araç filosuna yenilerini ekledi. İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15’inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.Engellilerin, bebek arabalı ailelerin ve bisikletlilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlandığı belirtilen Deniz Taksiler, 50 nokta ve iskelede hizmet veriyor. Şehir Hatları’nın 46 iskelesinin yanı sıra Galataport İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, İstinye Tekne Park ve Tarabya Tekne Park yanaşma noktalarında yolcu alabiliyor.İBB DENİZ TAKSİ uygulaması ile çağrılabiliyorGünün her saati 7/24 kullanılabilen 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler uygulama ile çağrılabiliyor. İBB DENİZ TAKSİ uygulamasına, IOS işletim sistemleri için Apple Store’dan, Android işletim sistemleri için Play Store’dan ulaşılabiliyor. Yolcular seyahat etmek istedikleri iskeleleri, tarihi ve saati seçerek rezervasyon yapabiliyor.Araç isimleri İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşuyorTamamı İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşan Deniz Taksilerin isimleri şöyle:“Yelkovan, Kırlangıç, Martı, Saka, Leylek, Güvercin, Karga, Bülbül, Guguk, Serçe, Çalıkuşu, Sumru, Çulluk, Bıldırcın, Kumru, Turna, Kuğu, Suna, Florya, Yalıçapkını, Ağaçkakan, Saksağan, Baştankara, Balaban, İspinoz”
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), deniz, deniz taksi

Deniz Taksi sayısı 25 oldu: Araç isimleri İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşuyor

22:48 16.02.2022 (güncellendi: 22:53 16.02.2022)
© İBBDeniz Taksi,
Deniz Taksi, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İBB
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İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldı. Haliç Tersanesi’nde yapımı tamamlanan 15 araç daha denize indi. Toplam Deniz Taksi Sayısı 25 oldu.
Tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilerek 24 Eylül 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan Deniz Taksi, araç filosuna yenilerini ekledi.
İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15’inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.
Engellilerin, bebek arabalı ailelerin ve bisikletlilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlandığı belirtilen Deniz Taksiler, 50 nokta ve iskelede hizmet veriyor. Şehir Hatları’nın 46 iskelesinin yanı sıra Galataport İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, İstinye Tekne Park ve Tarabya Tekne Park yanaşma noktalarında yolcu alabiliyor.

İBB DENİZ TAKSİ uygulaması ile çağrılabiliyor

Günün her saati 7/24 kullanılabilen 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler uygulama ile çağrılabiliyor. İBB DENİZ TAKSİ uygulamasına, IOS işletim sistemleri için Apple Store’dan, Android işletim sistemleri için Play Store’dan ulaşılabiliyor. Yolcular seyahat etmek istedikleri iskeleleri, tarihi ve saati seçerek rezervasyon yapabiliyor.

Araç isimleri İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşuyor

Tamamı İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşan Deniz Taksilerin isimleri şöyle:
“Yelkovan, Kırlangıç, Martı, Saka, Leylek, Güvercin, Karga, Bülbül, Guguk, Serçe, Çalıkuşu, Sumru, Çulluk, Bıldırcın, Kumru, Turna, Kuğu, Suna, Florya, Yalıçapkını, Ağaçkakan, Saksağan, Baştankara, Balaban, İspinoz”
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