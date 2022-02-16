https://tr.sputniknews.com/20220216/denizlide-kuzu-5-bacakli-dogdu-1053901526.html
Denizli'de kuzu, 5 ayaklı doğdu
Denizli'de kuzu, 5 ayaklı doğdu
Denizli’de besicilik yapan Mehmet Bülbül’e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu. Şaşkınlık ve korku içerisinde hayvan hastanesine götürdüğü kuzunun sağlıklı... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:32+0300
2022-02-16T13:32+0300
2022-02-16T13:40+0300
kuzu
yaşam
denizli
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti.Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu gördü. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi.Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/dogum-yapan-keci-iki-oglak-bir-tane-de-kuzu-dunyaya-getirdi-ilk-kez-boyle-bir-olay-gordum-1053584492.html
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kuzu, denizli
Denizli'de kuzu, 5 ayaklı doğdu
13:32 16.02.2022 (güncellendi: 13:40 16.02.2022) Abone ol
Denizli’de besicilik yapan Mehmet Bülbül’e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu. Şaşkınlık ve korku içerisinde hayvan hastanesine götürdüğü kuzunun sağlıklı olduğunu 5 ayaklı doğmasının nadir görülen bir anomali olduğu belirtildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti.
Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu gördü. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi.
Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.
Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.