https://tr.sputniknews.com/20220216/donerciden-2-telefon-calindi-1053888784.html
Dönerciden 2 telefon çalındı
Dönerciden 2 telefon çalındı
Bursa'da dönerciye giderek sipariş veren şüpheli, tezgahta gördüğü 2 telefonu çaldı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:41+0300
2022-02-16T09:41+0300
2022-02-16T09:41+0300
türkiye
hırsız
bursa
hırsızlık
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde döner salonu işleten Halil Bulum ve Eşi Ayşe Bulum’ un 2 tane cep telefonu çalındı. Dükkana müşteri gibi giren hırsız önce yarım ekmek döner siparişi verdi. İş yeri sahibi Ayşe Bulum, döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada hırsız dükkanda müşteriler olmasına rağmen 2 tane telefonu çalıp hızlıca dükkandan çıkarak uzaklaştı. Dönerleri hazırlayan iş yeri sahibi hazırladığı dönerin siparişini veren müşteriyi aramaya başladı.Dönerci müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı. Bulum, işyerindeki 2 cep telefonunun çalındığını gördü. Bulum ailesi telefonlardan çok telefonların içinde bulunan bilgilerin kaybolmasına üzüldüğünü söyledi.Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "İçeriye müşteri girdi. Döner siparişi verdi. Döneri hazırlamak için arkamı döndüm, içeride müşteriler de vardı. Müşterilerin yanında 2 tane telefonu çalıp kaçmış, ben döneri hazırladım vermek için arkamı döndüm siparişi veren müşterinin olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220213/hirsiz-hirsizliga-karsi-yaptirilan-kapi-demirini-caldi-1053799878.html
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hırsız, bursa, hırsızlık
Dönerciden 2 telefon çalındı
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Bursa'da dönerciye giderek sipariş veren şüpheli, tezgahta gördüğü 2 telefonu çaldı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde döner salonu işleten Halil Bulum ve Eşi Ayşe Bulum’ un 2 tane cep telefonu çalındı. Dükkana müşteri gibi giren hırsız önce yarım ekmek döner siparişi verdi. İş yeri sahibi Ayşe Bulum, döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada hırsız dükkanda müşteriler olmasına rağmen 2 tane telefonu çalıp hızlıca dükkandan çıkarak uzaklaştı. Dönerleri hazırlayan iş yeri sahibi hazırladığı dönerin siparişini veren müşteriyi aramaya başladı.
Dönerci müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı. Bulum, işyerindeki 2 cep telefonunun çalındığını gördü. Bulum ailesi telefonlardan çok telefonların içinde bulunan bilgilerin kaybolmasına üzüldüğünü söyledi.
Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "İçeriye müşteri girdi. Döner siparişi verdi. Döneri hazırlamak için arkamı döndüm, içeride müşteriler de vardı. Müşterilerin yanında 2 tane telefonu çalıp kaçmış, ben döneri hazırladım vermek için arkamı döndüm siparişi veren müşterinin olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi" dedi.