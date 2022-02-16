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DSÖ: 10 ülkede Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron'un alt varyantı BA.2 oluşturuyor
DSÖ: 10 ülkede Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron'un alt varyantı BA.2 oluşturuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantlarından BA.2'nin şu an 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
omicron
omicron ba.2
varyant
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Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayımlanan Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda küresel Kovid-19 vakaları, Omicron ve alt varyantlarına dair son durum incelendi.Rapora göre 7-13 Şubat'ta küresel Kovid-19 vaka artış oranında bir önceki haftaya göre yüzde 19'luk düşüş görülürken, can kaybı oranları önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.Son bir haftada dünya genelinde yaklaşık 16 milyon yeni Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 75 bine yakın kişi hayatını kaybetti.Vakalarda en fazla düşüş, DSÖ'nün Güneydoğu Asya Bölgesinde gözlemlendi ve bu bölgede son bir haftadaki artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 37 daha az olarak belirlendi.Aynı aralıktaki DSÖ'nün Amerikalar Bölgesinde yüzde 32, Afrika'da yüzde 30, Avrupa'da yüzde 16 ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yüzde 12 düşüş kaydedildi.'En çok Güneydoğu Asya'da yayılıyor'Raporda Omicron'un alt varyantlarından BA.2'nin, küresel Kovid-19 vaka artışlarındaki payının artışta olduğu da gözlemlendi.DSÖ'ye bağlı İnfluanza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi'ne (GISAID) gönderilen vaka örneklerine göre BA.2 alt varyantı Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler'de Omicron vakalarının yarısından fazlasını oluşturdu.BA.2'nin en çok DSÖ'nün Güneydoğu Asya Bölgesinde yayılarak toplam Omicron vakalarının yüzde 44,7'sini oluşturduğu, Amerikalar Bölgesinde ise BA.2'nin yayılma oranının yüzde 1'lerde olduğu bilgisi paylaşıldı.Raporda BA.2'nin Omicron'a kıyasla daha hızlı yayıldığına dair sınırlı verilerin olduğu açıklanırken alt varyantın insan vücudunu ne derece etkilediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), omicron, omicron ba.2, varyant

DSÖ: 10 ülkede Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron'un alt varyantı BA.2 oluşturuyor

01:11 16.02.2022 (güncellendi: 01:12 16.02.2022)
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantlarından BA.2'nin şu an 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayımlanan Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda küresel Kovid-19 vakaları, Omicron ve alt varyantlarına dair son durum incelendi.

Rapora göre 7-13 Şubat'ta küresel Kovid-19 vaka artış oranında bir önceki haftaya göre yüzde 19'luk düşüş görülürken, can kaybı oranları önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.

Son bir haftada dünya genelinde yaklaşık 16 milyon yeni Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 75 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Vakalarda en fazla düşüş, DSÖ'nün Güneydoğu Asya Bölgesinde gözlemlendi ve bu bölgede son bir haftadaki artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 37 daha az olarak belirlendi.

Aynı aralıktaki DSÖ'nün Amerikalar Bölgesinde yüzde 32, Afrika'da yüzde 30, Avrupa'da yüzde 16 ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yüzde 12 düşüş kaydedildi.

'En çok Güneydoğu Asya'da yayılıyor'

Raporda Omicron'un alt varyantlarından BA.2'nin, küresel Kovid-19 vaka artışlarındaki payının artışta olduğu da gözlemlendi.

DSÖ'ye bağlı İnfluanza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi'ne (GISAID) gönderilen vaka örneklerine göre BA.2 alt varyantı Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler'de Omicron vakalarının yarısından fazlasını oluşturdu.

BA.2'nin en çok DSÖ'nün Güneydoğu Asya Bölgesinde yayılarak toplam Omicron vakalarının yüzde 44,7'sini oluşturduğu, Amerikalar Bölgesinde ise BA.2'nin yayılma oranının yüzde 1'lerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda BA.2'nin Omicron'a kıyasla daha hızlı yayıldığına dair sınırlı verilerin olduğu açıklanırken alt varyantın insan vücudunu ne derece etkilediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.
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