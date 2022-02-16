https://tr.sputniknews.com/20220216/ege-ve-akdenizde-yaz-mevsiminin-daha-sicak-gececegi-ongoruluyor-1053891506.html

Ege ve Akdeniz'de yaz mevsiminin daha sıcak geçeceği öngörülüyor

Ege ve Akdeniz'de yaz mevsiminin daha sıcak geçeceği öngörülüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğine bağlı olarak Ege ve Akdeniz'de yaz mevsimlerinin... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T10:53+0300

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2022-02-16T10:53+0300

yaşam

ege

akdeniz

kuraklık

sıcaklık

açıklama

yaz

yaz sezonu

yaz tatili

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Prof. Dr. Tolunay, bir konferansa katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde, dünyada son 7 yılın (2015-2021) en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçtiğini, Sanayi Devrimi'nden bu yana ise sıcaklığın 1 derece arttığını belirtti.Sıcaklık artışlarını 1850 yılı ile karşılaştırdıklarını anlatan Tolunay, "1850 yılından itibaren dünyanın ortalama sıcaklığı 1,1-1,2 derece arttı ve sürekli ısınmaya devam ediyor. En sıcak yıl 2016 sonrasında 2018 oldu. 2021 yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak kayda geçti. 1,3 derece sıcaklık artışı oldu" dedi.Tolunay, sıcaklık arttıkça su buharlaşmasının ve su döngüsünün değiştiğini, bunun kuraklığa neden olduğunu kaydetti.Yaz aylarında sıcaklık artışına bağlı aşırı hava olaylarının meydana geldiğini anlatan Tolunay, şöyle devam etti:Tolunay, Ege ve Akdeniz'de sıcak hava dalgaları nedeniyle havanın bunaltıcı hale gelebileceğini ifade etti.'Karadeniz'de şiddetli sağanaklar artacak'Tolunay, özellikle Karadeniz'de şiddetli sağanakların artacağını belirtti.İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de bölgesel farklılıklar görüldüğünü dile getiren Tolunay şunları kaydetti:Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde ciddi kuraklığın beklendiğine dikkati çeken Tolunay şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220215/iklim-krizi-abdnin-batisinda-son-1200-yilin-en-buyuk-kurakligi-1053880719.html

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ege, akdeniz, kuraklık, sıcaklık, açıklama, yaz, yaz sezonu, yaz tatili