https://tr.sputniknews.com/20220216/elon-musk-mars-yolculugunun-simulasyonunu-paylasti-1053893920.html
Elon Musk, Mars yolculuğunun simülasyonunu paylaştı
Elon Musk, Mars yolculuğunun simülasyonunu paylaştı
Amerikalı milyarder Elon Musk, Starship roketiyle Mars'a yolculuğunun simüle edildiği 5 dakikalık bir video paylaştı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:44+0300
2022-02-16T11:44+0300
2022-02-16T11:44+0300
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starship
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2030'dan itibaren başlatılması beklenen Mars gezegenine yönelik insanlı görevin simüle edildiği bir animasyon paylaştı.Musk, videoya yer verdiği Twitter paylaşımında "Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilen araçlar insanlığın yıldızları keşfedeceği bir geleceğin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.Musk, "Bizim yaşam süremiz içinde bu gerçek olacak" diye ekledi.Videoda, Starship roketi ve Super Heavy yardımcı roketinin yörüngede yakıt ikmali yaptıktan sonra yolculuğa devam etmeden önce uzay limanından fırlatılışı gösteriliyor.7 ay süren yolculuk sonucunda Starship ve Super Heavy'nin Mars'a dikey iniş yaptığı görülen videoda, roketlerin bir sonraki görevlerde kullanılabildiği fark ediliyor.Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Musk ise Mars'ta bir kent kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/isaacman-yeni-uzay-ucusu-satin-aldi-en-uzaga-giden-insan-olacak--1053874108.html
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elon musk, mars, starship, simülasyon
Elon Musk, Mars yolculuğunun simülasyonunu paylaştı
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Amerikalı milyarder Elon Musk, Starship roketiyle Mars'a yolculuğunun simüle edildiği 5 dakikalık bir video paylaştı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2030'dan itibaren başlatılması beklenen Mars gezegenine yönelik insanlı görevin simüle edildiği bir animasyon paylaştı.
Musk, videoya yer verdiği Twitter paylaşımında "Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilen araçlar insanlığın yıldızları keşfedeceği bir geleceğin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.
Musk, "Bizim yaşam süremiz içinde bu gerçek olacak" diye ekledi.
Videoda, Starship roketi ve Super Heavy yardımcı roketinin yörüngede yakıt ikmali yaptıktan sonra yolculuğa devam etmeden önce uzay limanından fırlatılışı gösteriliyor.
7 ay süren yolculuk sonucunda Starship ve Super Heavy'nin Mars'a dikey iniş yaptığı görülen videoda, roketlerin bir sonraki görevlerde kullanılabildiği fark ediliyor.
Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.
NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Musk ise Mars'ta bir kent kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.