Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220216/emine-erdogan-koronavirusu-atlatti-1053896220.html
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını açıkladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:08+0300
2022-02-16T12:16+0300
emine erdoğan
türkiye
recep tayyip erdoğan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524676_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a79e44571d6c9adb6ca81f566f010aa0.jpg
Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını belirterek izolasyon sürecini tamamladığını belirtti. Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan, 10 Şubat'ta Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurmuştu. Kovid-19 aşısı oldukları bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini belirtmişlerdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524676_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d7bc5ebbe356db71deac7bea1788ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

12:08 16.02.2022 (güncellendi: 12:16 16.02.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını belirterek izolasyon sürecini tamamladığını belirtti.
Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan, 10 Şubat'ta Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurmuştu.
Kovid-19 aşısı oldukları bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini belirtmişlerdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала