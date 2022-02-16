https://tr.sputniknews.com/20220216/emine-erdogan-koronavirusu-atlatti-1053896220.html

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını açıkladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:08+0300

2022-02-16T12:08+0300

2022-02-16T12:16+0300

emine erdoğan

türkiye

recep tayyip erdoğan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs testi

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Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını belirterek izolasyon sürecini tamamladığını belirtti. Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan, 10 Şubat'ta Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurmuştu. Kovid-19 aşısı oldukları bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini belirtmişlerdi.

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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi