https://tr.sputniknews.com/20220216/emine-erdogan-koronavirusu-atlatti-1053896220.html
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını açıkladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:08+0300
2022-02-16T12:08+0300
2022-02-16T12:16+0300
emine erdoğan
türkiye
recep tayyip erdoğan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs testi
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Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını belirterek izolasyon sürecini tamamladığını belirtti. Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan, 10 Şubat'ta Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurmuştu. Kovid-19 aşısı oldukları bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini belirtmişlerdi.
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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
12:08 16.02.2022 (güncellendi: 12:16 16.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Emine Erdoğan, Kovid-19'u atlattığını belirterek izolasyon sürecini tamamladığını belirtti.
Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan, 10 Şubat'ta Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurmuştu
.
Kovid-19 aşısı oldukları bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini belirtmişlerdi.