https://tr.sputniknews.com/20220216/eski-honduras-devlet-baskani-hernandez-gozaltina-alindi-1053884866.html

Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez gözaltına alındı

Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez gözaltına alındı

ABD'nin tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T03:26+0300

2022-02-16T03:26+0300

2022-02-16T03:30+0300

dünya

juan orlando hernandez

honduras

abd

gözaltı

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Ülke basınında çıkan habere göre, ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde polislere teslim oldu.Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürüldü.Tegucigalpa'daki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Hernandez'in, Kolombiya ve Venezuela üzerinden ABD'ye tonlarca kokain sevkiyatı yaptığı belirtilerek, iade edilmesi gerektiği vurgulandı.ABD, Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istediHonduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.Yeni seçilen Ulusal Kongre'nin Başkan Yardımcısı Rasel Tome ise Hernandez’in evinin yakınlarındaki polis barikatından yaptığı açıklamada, Hernandez'in teslim olması gerektiğini, aksi takdirde bugün tutuklanacağını kaydetmişti.Kardeşi ömür boyu hapse mahkum edilmiştiABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.Yeni seçilen Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun yemin ettiği 27 Ocak’ta görevi biten Hernandez, aynı gün Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olarak göreve başlamıştı.Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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juan orlando hernandez, honduras, abd, gözaltı