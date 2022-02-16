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Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:04+0300
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yaşam
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muğla
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Saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana gelen olayda, iddiaya göre dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eski mankenin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/the-walking-dead-oyuncusu-moseley-olu-bulundu-1053342154.html
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manken, türkiye, ölüm, muğla, bodrum, firdevs alkan

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

13:04 16.02.2022 (güncellendi: 13:05 16.02.2022)
© DHAEski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu
Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana gelen olayda, iddiaya göre dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.
Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eski mankenin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.
Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
The Walking Dead'deki 'Mike' rolüyle tanınan oyuncu Moses J. Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
YAŞAM
The Walking Dead oyuncusu Moseley ölü bulundu
1 Şubat, 12:37
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