https://tr.sputniknews.com/20220216/fatih-altayli-hepiniz-sonunda-ataturkun-elini-ayagini-opeceksiniz-1053901877.html
Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz
Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz
Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:50+0300
2022-02-16T13:50+0300
2022-02-16T13:59+0300
türkiye
fatih altaylı
arap
bae
türkiye
mustafa kemal atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044094610_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_5738a167b196b380c5ce18b1e0aeeb88.jpg
Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/erdogan-bae-ile-yatirimlarin-arttirilmasi-konusunda-guclu-bir-musterek-irade-ortaya-koyduk-1053876957.html
türkiye
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044094610_225:0:946:541_1920x0_80_0_0_839d2c695e936b93287ff18081178372.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih altaylı, arap, bae, türkiye, mustafa kemal atatürk
Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz
13:50 16.02.2022 (güncellendi: 13:59 16.02.2022) Abone ol
Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" dedi.
Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.