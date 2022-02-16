https://tr.sputniknews.com/20220216/fatih-altayli-hepiniz-sonunda-ataturkun-elini-ayagini-opeceksiniz-1053901877.html

Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz

Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:50+0300

2022-02-16T13:50+0300

2022-02-16T13:59+0300

türkiye

fatih altaylı

arap

bae

türkiye

mustafa kemal atatürk

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Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.

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fatih altaylı, arap, bae, türkiye, mustafa kemal atatürk