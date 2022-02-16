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Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz
Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz
Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:50+0300
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fatih altaylı
arap
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mustafa kemal atatürk
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Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/erdogan-bae-ile-yatirimlarin-arttirilmasi-konusunda-guclu-bir-musterek-irade-ortaya-koyduk-1053876957.html
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fatih altaylı, arap, bae, türkiye, mustafa kemal atatürk

Fatih Altaylı: Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz

13:50 16.02.2022 (güncellendi: 13:59 16.02.2022)
© FlickrFatih Altaylı - Galatasaray
Fatih Altaylı - Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" dedi.
Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta ve Fatih Altaylı "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz… dedi.
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