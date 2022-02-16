https://tr.sputniknews.com/20220216/fatih-gemisi-karadenizde-3-sondaja-basladi-1053893175.html

Fatih gemisi Karadeniz'de 3. sondajına başladı

Fatih gemisi Karadeniz'de 3. sondajına başladı

Fatih gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Sondaj çalışması deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2.5 ay boyunca sürecek. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T11:31+0300

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türkiye

fatih

sondaj

karadeniz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin yeni sondaj çalışmasına başladığını duyurdu.Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2.5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız". dedi

türkiye

karadeniz

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fatih, sondaj, karadeniz