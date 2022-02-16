https://tr.sputniknews.com/20220216/fatih-gemisi-karadenizde-3-sondaja-basladi-1053893175.html
Fatih gemisi Karadeniz'de 3. sondajına başladı
Fatih gemisi Karadeniz'de 3. sondajına başladı
Fatih gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Sondaj çalışması deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2.5 ay boyunca sürecek. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:31+0300
2022-02-16T11:31+0300
2022-02-16T11:32+0300
türkiye
fatih
sondaj
karadeniz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin yeni sondaj çalışmasına başladığını duyurdu.Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2.5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız". dedi
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fatih, sondaj, karadeniz
Fatih gemisi Karadeniz'de 3. sondajına başladı
11:31 16.02.2022 (güncellendi: 11:32 16.02.2022) Abone ol
Fatih gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Sondaj çalışması deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2.5 ay boyunca sürecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin yeni sondaj çalışmasına başladığını duyurdu.
Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2.5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız". dedi