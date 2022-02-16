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FBI: Amerikalılar geçen yıl Tinder'daki avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdı
FBI: Amerikalılar geçen yıl Tinder'daki avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:24+0300
2022-02-16T11:24+0300
yaşam
tinder
dolandırıcılık
netflix
federal soruşturma bürosu (fbi)
abd
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Dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisine benzer hikayeler gerçek hayatta da yaşanıyor.FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı.FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.'Günlük tutanlar var'Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı.Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.Dolandırılanların gerçek sayısı daha fazlaŞikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi.Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/tinder-avcisi-icin-karar-verildi-tum-hesaplari-kalici-olarak-kaldirildi-1053613274.html
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tinder, dolandırıcılık, netflix, federal soruşturma bürosu (fbi), abd

FBI: Amerikalılar geçen yıl Tinder'daki avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdı

11:24 16.02.2022
© REUTERS / Akhtar SoomroTinder - logo
Tinder - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Akhtar Soomro
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar dolardan fazla para kaptırdıklarını duyurdu.
Dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisine benzer hikayeler gerçek hayatta da yaşanıyor.
FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı.
FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.

'Günlük tutanlar var'

Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı.
Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.

Dolandırılanların gerçek sayısı daha fazla

Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi.
Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.
Tinder Avcısı Simon Leviev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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