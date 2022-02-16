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https://tr.sputniknews.com/20220216/fed-tutanaklari-bankanin-faiz-oranini-artirmaya-hazir-oldugunu-gosterdi-1053924665.html
Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi
Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T23:45+0300
2022-02-16T23:44+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
faiz
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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi yer aldı.Enflasyonun seyrine dair belirsizliğin arttığına işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.Tutanaklarda, enflasyonun Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin ötesine ve daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığı kaydedildi.Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.Tutanaklarda, uygun politika seyrinin ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların görünüm üzerindeki etkilerine ve etrafındaki risklere bağlı olacağı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/st-louis-fed-baskani-temmuza-kadar-100-baz-puan-faiz-artirilmali-1053831020.html
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fed, abd merkez bankası (fed), faiz

Fed tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi

23:45 16.02.2022
© REUTERS / Chris WattieFed
Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Chris Wattie
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi yer aldı.
Enflasyonun seyrine dair belirsizliğin arttığına işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.
Tutanaklarda, enflasyonun Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin ötesine ve daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığı kaydedildi.
Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.
Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.
Tutanaklarda, uygun politika seyrinin ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların görünüm üzerindeki etkilerine ve etrafındaki risklere bağlı olacağı vurgulandı.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
EKONOMİ
St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
14 Şubat, 18:32
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