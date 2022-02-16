https://tr.sputniknews.com/20220216/federasyon-baskani-ozdemir-umdugumuzu-bulamazsak-super-lig-tv-kurulur-1053894539.html

Federasyon Başkanı Özdemir: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV kurulur

Federasyon Başkanı Özdemir: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV kurulur

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T11:47+0300

2022-02-16T11:47+0300

2022-02-16T11:56+0300

spor

nihat özdemir

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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Şimdiye dek ihale için 15 teklif aldıklarını belirten Özdemir, "Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.Uygun ve yeterli teklifin gelmemesi durumunda çeşitli alternatifleri olduklarını aktaran Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var" dedi.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın hakemlere yönelik açıklamalarını da gündemine alan Özdemir, "Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı ligde 3. sırada. Bu maçları yöneten hakemler Avrupa'dan mı geldi? Kazanınca iyi, mağlubiyette hakem kötü" diye konuştu.Fenerbahçe ve Galatasaray'a Avrupa maçlarında başarılar dileyen Özdemir, "Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.

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nihat özdemir, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig