https://tr.sputniknews.com/20220216/first-ladynin-biyografisi-yazildi-ilk-esini-aldatti-iddiasiyla-beyaz-sarayin-basini-agritabilir-1053925149.html

First Lady'nin biyografisi yazıldı: 'İlk eşini aldattı' iddiasıyla Beyaz Saray'ın başını ağrıtabilir

First Lady'nin biyografisi yazıldı: 'İlk eşini aldattı' iddiasıyla Beyaz Saray'ın başını ağrıtabilir

ABD Başkanlığı'na adaylığının ilan edilmesinden bu yana ailesiyle ilgili çok sayıda skandal iddialar ortaya atılan Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın hayatını konu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:59+0300

2022-02-16T23:59+0300

2022-02-16T23:59+0300

dünya

abd

jill biden

joe biden

hunter biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045092842_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_2fcc2daebe13c05866b51a8dd40b9edd.jpg

ABD First Lady'si Jill Biden'ın hayatına ilişkin Associated Press haber ajasının Beyaz Saray muhabirleri Julie Pace ve Darlene Superville tarafından bir biyografi kitabı kaleme alındı. Daily Mail'in konuya dair haberinde, çıkacak yeni kitabın 'Biden ailesini rahatsız edebileceği' ifade edildi. Gazete, 'Jill: A Biography of the First Lady' isimli kitabın 'Jill Biden'ın bazı mahrem yönlerini ortaya çıkaracağını' belirtti.Nisan ayında yayınlanması beklenen kitapta Jill Biden'ın hayatının erken dönemlerine yoğunlaşıldığı bilgisi nedeniyle, First Lady'nin işadamı olan ilk eşi Bill Stevenson'la evliliklerine dair de bilgilere yer verileceği ve Jill'in ilk eşi Stevenson'u aldattığına dair iddialara açıklık getirebileceği ifade edildi. Biden çifti her ne kadar ilişkilerinin Jill'in ilk evliliğini sonlandırmasından sonra başladığını söylese de Stevenson 2020 yılında yaptığı bir açıklamada bunun aksini ileri sürmüştü. Stevenson'un iddialarına göre, Jill henüz evlilikleri devam ediyorken Stevenson'u aldatarak Joe Biden ile yakınlaşmıştı. Stevenson şu ifadeleri kullanmıştı:Kitapta detaylarına yer verilmesi beklenen bir diğer konu ise, Jill'in üvey oğlu Hunter Biden'ın bağımlılık konusu. Joe Biden'ın ilk evliliğinden olan oğlu Hunter, Ukrayna ve Çin ile yaptığı iş anlaşmalarıyla ilgili haberler ve ayrıcalıklı muamele görmek için aile adını kullanmasıyla son yıllarda medyanın ilgi odağı olmuştu.New York Post, babası ABD başkan yardımcısı olarak görev yaptığı süre boyunca Hunter Biden'ın iş anlaşmalarıyla meşgul olduğunu iddia etmişti.Kitapta ayrıca, Joe Biden'a yönelik cinsel saldırı ve istismar iddialarına da yer verilmesi bekleniyor. 2020'deki başkanlık kampanyası sırasında pek çok kadın Joe Biden'ı cinsel saldırıyla suçlamış, politikacının rızaları olmadan kendilerine dokunduğunu ve öptüğünü ileri sürmüştü. Eski yardımcısı Tara Reade, Joe Biden tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Bayan Reade, 1993 yılında Delaware senatörüyken Biden'ın kendisini duvara dayadığını ve parmaklarıyla cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştü. Söz konusu iddialar Joe Biden tarafından yalanlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20160610/abd-stanford-tecavuz-joe-biden-mektup-1023294652.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, jill biden, joe biden, hunter biden