https://tr.sputniknews.com/20220216/fuat-ugur-ozellestirme-olmasaydi-devlet-vatandasa-elektrigi-60-kurustan-satardi-1053882896.html

Fuat Uğur: Özelleştirme olmasaydı, devlet vatandaşa elektriği 60 kuruştan satardı

Fuat Uğur: Özelleştirme olmasaydı, devlet vatandaşa elektriği 60 kuruştan satardı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, kaleme aldığı yazısında "Özelleştirme olmasaydı, devlet vatandaşa elektriği 60 kuruştan satar, kendi de zarar etmezdi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T01:34+0300

2022-02-16T01:34+0300

2022-02-16T01:39+0300

elektrik

fuat uğur

ekonomi

elektrik faturası

özelleştirme

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, elektrik fiyatlarındaki zamları ve yüksek faturayı konu aldığı yazısında, buna şirketlerin özelleştirilmesinin neden olduğunu savundu.1990’larda başlayan elektriğin özelleştirilmesi sürecinin 2001 yılında ve 2013 yılında çıkarılan Enerji Piyasaları Kanunu (EPK) ile tamamlandığını söyleyen Uğur, "Ardından elektrik enerjisinin birbirinin içine girmiş bir sürü tarifeyle spot piyasası denilen, ticari bir mal gibi alınıp satılabildiği enerji borsası oluşturuldu" dedi.Uğur, yazısında "Vatandaş ne spot piyasa anlar, ne gün içi piyasası ne de gün öncesi piyasası… Evine gelen faturaya bakar. Toplam bedelin ne kadarını EÜAŞ’den almış, ne kadarını spot piyasadan temin etmiş umurunda değildir. Ama gerçek sebep bellidir: Bir kamu hizmeti olması gereken elektrik üretim, dağıtım ve tedarikinin özelleştirilmesi! Demek ki özelleştirme olmasaydı, devlet vatandaşa elektriği 32 kuruş yerine örneğin 60 kuruştan satar, kendi de zarar etmezdi, vatandaş da" ifadesini kullandı.Uğur şöyle devam etti:

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elektrik, fuat uğur, elektrik faturası, özelleştirme