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https://tr.sputniknews.com/20220216/gambiyada-24-binden-fazla-kisi-hiv-tasiyor-1053885129.html
Gambiya'da 24 binden fazla kişi HIV taşıyor
Gambiya'da 24 binden fazla kişi HIV taşıyor
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 24 binden fazla kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu bildirildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T03:37+0300
2022-02-16T03:37+0300
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hiv
gambiya
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Ulusal AIDS Sekreterlik (NAS) Direktör Yardımcısı Alpha Khan yaptığı açıklamada, son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni varyantlar nedeniyle HIV'nin unutulduğunu belirtti.Ülkede 24 binden fazla kişinin HIV taşıdığını kaydeden Khan, bu kişilerden yalnızca yüzde 51'nin durumunu bildiğinin tahmin edildiğini aktardı.Khan, durumunu bilenlerin yüzde 61'inin şu anda tedavi gördüğünü, test ve tedaviye erişimi iyileştirmeleri gerektiğini ifade etti.Virüsü taşıyanların ayrımcılık nedeniyle toplum arasına giremediğini belirten Khan, bu nedenle çoğu kişinin test yaptırmaktan çekindiğini söyledi.Khan, NAS'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyalarını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek halka test yaptırmaları çağrısında bulundu.
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hiv, gambiya, test, tedavi

Gambiya'da 24 binden fazla kişi HIV taşıyor

03:37 16.02.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMAHIV
HIV - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMA
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Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 24 binden fazla kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu bildirildi.
Ulusal AIDS Sekreterlik (NAS) Direktör Yardımcısı Alpha Khan yaptığı açıklamada, son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni varyantlar nedeniyle HIV'nin unutulduğunu belirtti.
Ülkede 24 binden fazla kişinin HIV taşıdığını kaydeden Khan, bu kişilerden yalnızca yüzde 51'nin durumunu bildiğinin tahmin edildiğini aktardı.
Khan, durumunu bilenlerin yüzde 61'inin şu anda tedavi gördüğünü, test ve tedaviye erişimi iyileştirmeleri gerektiğini ifade etti.
Virüsü taşıyanların ayrımcılık nedeniyle toplum arasına giremediğini belirten Khan, bu nedenle çoğu kişinin test yaptırmaktan çekindiğini söyledi.
Khan, NAS'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyalarını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek halka test yaptırmaları çağrısında bulundu.
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