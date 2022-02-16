https://tr.sputniknews.com/20220216/giresunda-16-yasindaki-genc-kiz-erkek-arkadasi-tarafindan-olduruldu-1053909786.html
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:04+0300
2022-02-16T16:04+0300
2022-02-16T16:04+0300
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kadın cinayetleri
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Giresun'da, iddialara göre Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi bıçakladı.Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/4-aylik-hamile-hazalin-cinayet-suphelisi-kim-olsa-ayni-seyi-yapardi-1053904910.html
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Giresun'da 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.
Giresun'da, iddialara göre Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi bıçakladı.
Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.