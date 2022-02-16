https://tr.sputniknews.com/20220216/giresunda-16-yasindaki-genc-kiz-erkek-arkadasi-tarafindan-olduruldu-1053909786.html

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:04+0300

2022-02-16T16:04+0300

2022-02-16T16:04+0300

türkiye

kadın

kadın cinayetleri

giresun

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Giresun'da, iddialara göre Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi bıçakladı.Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/4-aylik-hamile-hazalin-cinayet-suphelisi-kim-olsa-ayni-seyi-yapardi-1053904910.html

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kadın, kadın cinayetleri, giresun