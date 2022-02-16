https://tr.sputniknews.com/20220216/guatemalada-6-buyuklugunde-deprem-1053891733.html
Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem
Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Guatemala 6 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 96 km derinliğinde meydana geldi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T10:59+0300
2022-02-16T10:59+0300
2022-02-16T11:12+0300
dünya
guatemala
deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yerin 96 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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guatemala, deprem
Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem
10:59 16.02.2022 (güncellendi: 11:12 16.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Guatemala 6 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 96 km derinliğinde meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yerin 96 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.