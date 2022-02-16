https://tr.sputniknews.com/20220216/guntekin-onay-acun-ilicaliyi-yine-elestirdi-maci-izleyemiyorum-1053902147.html

Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı eleştirdi: Kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum

Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı eleştirdi: Kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum

Beinsports yorumcusu Güntekin Onay, Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda maçları izleyemediğini belirten paylaşım yaptı. Daha önce de yaptığı paylaşım... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:55+0300

2022-02-16T13:55+0300

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spor

güntekin onay

acun ilıcalı

exxen

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Exxen platformundan yayınlanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelelerini izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim, ikinci yarı yayın yok" ifadelerini kullandı.Ilıcalı tepki göstermiştiAcun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu.Ilıcalı katıldığı canlı yayında, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı, "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor." şeklindeki paylaşımına tepki göstermişti.Ilıcalı, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum" demişti.

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güntekin onay, acun ilıcalı, exxen