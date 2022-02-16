https://tr.sputniknews.com/20220216/hazine-ve-maliye-bakanligindan-enflasyona-karsi-mobil-uygulama-birlikten-berekete-1053886790.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan enflasyona karşı mobil uygulama: 'Birlikten Berekete'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan enflasyona karşı mobil uygulama: 'Birlikten Berekete'
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulama ile kuralsız fiyat... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T07:05+0300
2022-02-16T07:05+0300
2022-02-16T07:05+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mobil uygulama
enflasyon
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Kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, ‘üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliği ile enflasyonu düşürmek’ için “Birlikten Berekete” temalı seferberlik başlatılacağı belirtildi.Yeni Şafak'ın haberine göre, bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulamanın teknik alt yapısını hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği uygulamadaki 'hesap makinesi' özelliği ile 'en ucuz' ve 'en uygun' haritasına ulaşılınabilecek.
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hazine ve maliye bakanlığı, mobil uygulama, enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan enflasyona karşı mobil uygulama: 'Birlikten Berekete'
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulama ile kuralsız fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, ‘üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliği ile enflasyonu düşürmek’ için “Birlikten Berekete” temalı seferberlik başlatılacağı belirtildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre
, bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Birlikten Berekete' isimli mobil uygulamanın teknik alt yapısını hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği uygulamadaki 'hesap makinesi' özelliği ile 'en ucuz' ve 'en uygun' haritasına ulaşılınabilecek.