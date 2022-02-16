https://tr.sputniknews.com/20220216/heineken-biralarda-curetkar-duzeyde-fiyat-artisina-gidiyor-1053899819.html
Heineken, biralarda 'cüretkar' düzeyde fiyat artışına gidiyor
Heineken, biralarda 'cüretkar' düzeyde fiyat artışına gidiyor
Alkollu içki üreticisi Heineken, enflasyonla başa çıkmak için biralarında 'cüretkar' düzeyde fiyat artışlarına gideceğini açıkladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:03+0300
2022-02-16T13:03+0300
2022-02-16T13:08+0300
yaşam
bira
zam
fiyat artışı
enflasyon
heineken
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Önde gelen alkollü içki üreticisi Heineken NV, 'son 10 yılın en kötü enflasyonuyla' karşı karşıya kalındığını belirterek, ürünlerinde 'cesur' zamlar yapma kararı aldığını duyurdu.Şirket, fiyat artışlarının gerekçesini artan hammadde ve enerji maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla açıkladı.Halihazırda dünya genelinde ısınma, gıda ve giyim maliyetleri artmaya devam ediyor.Şirketin CEO'su Dolf van den Brink, Fortune'a verdiği demeçte, "Şu anda yaşadığımız enflasyona bakarsanız, 10 yılın en yüksek seviyesi ve sadece ürün kategorilerimizde değil, burada makroekonomik düzeyde etkiler görülebilir" ifadelerini kullandı.Heineken, ekonomik büyüme ve enflasyonla ilgili belirsizlik artarken 2023 kılavuzunu güncellemeyi yılın sonlarına ertelemişti.Bu ayın başlarında Danimarkalı rakibi Carlsberg A/S, kazançların bu yıl artmayabileceğini kaydetmişti.Sektördeki mevcut düşüş eğiliminin, ayrıca talebi düşürmesi de bekleniyor.Buna rağmen Heineken, 2021'de yüzde 17'lik bir büyüme yakaladığını ve yüksek fiyatlı biraların satış büyümesinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu bildirdi.Van den Brink, şirketin tüketicilerin daha ucuz markalara yöneldiğini gözlemlemediği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/afp-turkiyede-alkole-devasa-zamlarin-ardindan-ickili-mekanlar-son-nefeslerini-vermek-uzere-1053751383.html
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bira, zam, fiyat artışı, enflasyon, heineken
Heineken, biralarda 'cüretkar' düzeyde fiyat artışına gidiyor
13:03 16.02.2022 (güncellendi: 13:08 16.02.2022) Abone ol
Alkollu içki üreticisi Heineken, enflasyonla başa çıkmak için biralarında 'cüretkar' düzeyde fiyat artışlarına gideceğini açıkladı.
Önde gelen alkollü içki üreticisi Heineken NV, 'son 10 yılın en kötü enflasyonuyla' karşı karşıya kalındığını belirterek, ürünlerinde 'cesur' zamlar yapma kararı aldığını duyurdu.
Şirket, fiyat artışlarının gerekçesini artan hammadde ve enerji maliyetleri ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla açıkladı.
Halihazırda dünya genelinde ısınma, gıda ve giyim maliyetleri artmaya devam ediyor.
Şirketin CEO'su Dolf van den Brink, Fortune'a verdiği demeçte, "Şu anda yaşadığımız enflasyona bakarsanız, 10 yılın en yüksek seviyesi ve sadece ürün kategorilerimizde değil, burada makroekonomik düzeyde etkiler görülebilir" ifadelerini kullandı.
Heineken, ekonomik büyüme ve enflasyonla ilgili belirsizlik artarken 2023 kılavuzunu güncellemeyi yılın sonlarına ertelemişti.
Bu ayın başlarında Danimarkalı rakibi Carlsberg A/S, kazançların bu yıl artmayabileceğini kaydetmişti.
Sektördeki mevcut düşüş eğiliminin, ayrıca talebi düşürmesi de bekleniyor.
Buna rağmen Heineken, 2021'de yüzde 17'lik bir büyüme yakaladığını ve yüksek fiyatlı biraların satış büyümesinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu bildirdi.
Van den Brink, şirketin tüketicilerin daha ucuz markalara yöneldiğini gözlemlemediği bilgisini paylaştı.