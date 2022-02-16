https://tr.sputniknews.com/20220216/hirsizlik-icin-girdigi-trafoda-elektrik-akimina-kapildi--1053924304.html

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik trafosuna hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs, elektrik akımına kapılarak yaralandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:25+0300

2022-02-16T23:25+0300

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türkiye

trafo

hırsızlık

kocaeli

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir elektrik trafosuna hırsızlık amacıyla giren H.K., kabloları keserek almaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kabloları kestiği esnada akıma kapılan H.K. yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektrik akımına kapılan şahsı ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

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trafo, hırsızlık, kocaeli