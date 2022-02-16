https://tr.sputniknews.com/20220216/hollanda-sadece-baska-ulkede-dogana-gocmen-diyecek-batilibatili-olmayan-gocmen-ayrimi-kalkacak-1053918772.html

Hollanda, sadece başka ülkede doğana göçmen diyecek: 'Batılı/Batılı olmayan' göçmen ayrımı kalkacak

Hollanda, sadece başka ülkede doğana göçmen diyecek: 'Batılı/Batılı olmayan' göçmen ayrımı kalkacak

Merkezi İstatistik Bürosu, 2022 ile birlikte Hollanda nüfus kayıtları ve raporlarında göçmen kökenlilerle ilgili etiketleme ve sınıflandırmalarda değişikliğe... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T20:50+0300

2022-02-16T20:50+0300

2022-02-16T21:02+0300

dünya

hollanda

göçmen

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Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu (CBS), hem nüfus raporlarında 'göçmenlik geçmişi' terimini kullanmayı hem de insanları ebeveynlerinin 'Batılı ya da Batılı olmayan göçmen geçmişinin' olup olmamasına göre etiketlemeyi bırakacağını duyurdu. Bundan böyle 'kişinin ebeveynlerinin nerede doğduğundan ziyade kendisinin nerede doğduğuna öncelik verecek' CBS'in bu yıl yapacağı yenilikler şöyle: * Artık Hollanda'da ikamet edenlerin ilkin Hollanda'da mı yoksa yurtdışında mı doğduğuna bakacak ve doğdukları ülkeyi kaydedecek.* 'Göçmen' terimini sadece yurtdışında doğanlar için kullanacak.* Bir ya da daha fazla ebeveyni yurtdışında doğanları, 'göçmen' yerine 'göçmen çocuğu' diye sınıflandıracak. * Etnik kökenleri 'Batılı' ya da 'Batılı değil' ayrımıyla değil, ülkeler temelinde belirtecek. * Ancak klasik göç ülkelerinden (Türkiye, Fas, Surinam, Endonezya ve Hollanda Karayipleri) etnik kökene sahip grupları vurgulayacak. Geçmişte en az bir ebeveyni yurtdışında doğmuş kişileri 'göçmen' anlamına gelen ‘allochtoon’ terimiyle işaretleyen CBS, damgalama, fişleme eleştirileri üzerine bu uygulamayı 2016 yılında kaldırmıştı. DutchNews.nl. sitesine konuşan CBS araştırmacısı Prof. Ruben van Gaalen, Batılı/Batılı olmayan ayrımı kafa karıştırıcı olduğundan değişikliğe gidildiğini söyledi. Bununla birlikte kurum, Hollanda toplumunda kaydadeğer oranda temsil edilen belirli etnik grupların yeni nesillerle ilgili istatistik ölçümleri devam ettirmeye önem veriyor. Van Gaalen, "Bazı grupların Hollanda'da çok özel göçmenlik geçmişi var, on yıllarca yıl önce geldiler ve giderek sayıca büyüdüler, dolayısıyla istatistiklerde göç ve entegrasyonu göz önünde tutuyoruz, bu grupları ayrıca adlandırıyoruz" diyerek şöyle devam etti:"Amaç, politika açısından, Hollanda'daki herkesin gelişip kalkınmak için aynı şansa sahip olup olmadığını belirlemektir. Günün sonunda, eğitimde ve iş piyasasında fırsat eşitliğiyle ilgilidir. Görünüşe göre bazı gruplar normdan farklı sonuçlar veriyor ki, bu gruplar büyük ve özel bir göç geçmişine sahiptir, bu yüzden onlara ayrı ayrı bakmak mantıklıdır. Bunu sadece istatistiğin içeriği açısından mantıklı olması halinde yapıyoruz."

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hollanda, göçmen