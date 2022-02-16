İmamoğlu: Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarının teğet geçmeme sebeplerini sorgulamalıyız
22:07 16.02.2022 (güncellendi: 22:15 16.02.2022)
© DHAEkrem İmamoğlu
© DHA
İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek, "Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını 'Dünyada da böyle' diyerek normalleştiriyoruz. Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte söylediği “kriz bizi teğet geçecek” ifadesine atıfta bulunarak, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “teğet” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız.
Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2022
Erdoğan: sadece bize mahsus bir durum değil
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı.
Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır”