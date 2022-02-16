https://tr.sputniknews.com/20220216/ingiliz-basbakanlik-ofisi-polisten-johnsonin-parti-skandali-fotograflarini-gizlemesini-istedi-1053923604.html

'İngiliz Başbakanlık Ofisi, polisten Johnson'ın parti skandalı fotoğraflarını gizlemesini istedi'

'İngiliz Başbakanlık Ofisi, polisten Johnson'ın parti skandalı fotoğraflarını gizlemesini istedi'

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre İngiltere polisine, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen kapanma süreçlerinde çok sayıda partiye katıldığı ve... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:06+0300

2022-02-16T23:06+0300

2022-02-16T23:10+0300

dünya

ingiltere

metropolitan polisi

boris johnson

parti

fotoğraf

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ITV News isimli haber kanalında yer verilen iddialara göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi Metropolitan Polisinden, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen kapanmalar sırasında Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilere ilişkin bir soruşturma kapsamında toplanan yaklaşık 300 fotoğrafı saklamasını istedi.ITV News İngiltere polisinin soruşturma kapsamında sabit ceza ihbarı cezası verilen kişilerin isimlerini gizli tutacağına dair taahhütte bulunduğuna dair bir Kabine Ofisi belgesi elde ettiklerini ileri sürdü.Belgede, "Metropolitan Polisi, soruşturmanın bir parçası olarak 300'den fazla fotoğrafın kendisine teslim edildiğini söyledi. İhbarda bulunulan hiç kimsenin kimliklerini yayınlamayacağının belirtilmesine paralel olarak, polisin herhangi bir fotoğraf yayınlamayacağını bekliyoruz. İrtibat Birimi, emniyetten bunu doğrulamasını istedi" ifadelerinin yer aldığı ifade edildi.'Partygate' skandalıİngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık’ta düzenlediği partilerden birine ait olduğu iddia edilen yeni bir fotoğrafın basına sızmasının ardından polis "Partygate" olarak adlandırılan skandala ilişkin soruşturmayı gözden geçirme kararı almıştı.Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen gizli partilerin açığa çıkmasının ardından 5 kıdemli üye istifa etmişti. Parti skandalını yazdığı bir rapor ile ortaya koyan kıdemli memur Sue Gray'in raporu ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Johnson skandal nedeniyle özür dilemişti.Johnson hafta başında Parlamentoda yaptığı bir açıklamada, Başbakanlık Ofisi ile Parlamento arasındaki bağlantıyı iyileştirme sözü vermişti. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen partilere gelen tepkilerin sonucunda Başbakanlık Ofisi'ndeki İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika Şefi Murina Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield, Johnson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds ve Politika Danışmanı Elena Narozanski görevlerinden istifa etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220204/boris-johnsonin-batan-gemisini-birbiri-ardina-terk-eden-danisman-sayisi-5e-cikti-1053472009.html

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