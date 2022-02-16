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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde kaldı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde kaldı
İngiltere'de enflasyon Ocak ayında da 30 yılın zirvesindeki seyrini sürdürdü. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:44+0300
2022-02-16T12:44+0300
dünya
enflasyon
ingiltere
ingiltere merkez bankası
ingiltere merkez bankası (boe)
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Ülkede enflasyon Ocak ayında da yüksek seyrini korudu. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artıracağı beklentilerini de artırdı.Bloomberg HT'nin haberine göre, yıllık enflasyon yüzde 5.5 olarak 30 yılın zirvesine çıktı. Ekonomistler ve Merkez Bankası enflasyonun değişmeyerek yüzde 5.4'te kalmasını bekliyordu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 arttı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4.4'e yükseldi.Geçen sene yüzde 0.4'te seyreden enflasyon son 4 ayda hedeflerin üzerine çıktı. Tahminlerin üzerinde gelen veri sonrası Merkez Bankası'nın gelecek ay 50 baz puan faiz artırma ihtimali de yükseldi. Piyasalarda gelecek 2 ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.Merkez Bankası elektrik faturalarındaki zamlarla birlikte Nisan'da enflasyonun yüzde 7.25'le zirve yapmasını bekliyor. Bu, bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Banka hedefi aşan enflasyon nedeniyle 2004'ten beri ilk kez üst üste faiz artışına gitmişti.
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enflasyon, ingiltere, ingiltere merkez bankası, ingiltere merkez bankası (boe)

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde kaldı

12:44 16.02.2022
© AAİngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları başkent Londra'daki çeşitli marketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.
İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları başkent Londra'daki çeşitli marketlerde rafların boş kalmasına yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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İngiltere'de enflasyon Ocak ayında da 30 yılın zirvesindeki seyrini sürdürdü.
Ülkede enflasyon Ocak ayında da yüksek seyrini korudu. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artıracağı beklentilerini de artırdı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, yıllık enflasyon yüzde 5.5 olarak 30 yılın zirvesine çıktı. Ekonomistler ve Merkez Bankası enflasyonun değişmeyerek yüzde 5.4'te kalmasını bekliyordu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 arttı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4.4'e yükseldi.
Geçen sene yüzde 0.4'te seyreden enflasyon son 4 ayda hedeflerin üzerine çıktı. Tahminlerin üzerinde gelen veri sonrası Merkez Bankası'nın gelecek ay 50 baz puan faiz artırma ihtimali de yükseldi. Piyasalarda gelecek 2 ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.
Merkez Bankası elektrik faturalarındaki zamlarla birlikte Nisan'da enflasyonun yüzde 7.25'le zirve yapmasını bekliyor. Bu, bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Banka hedefi aşan enflasyon nedeniyle 2004'ten beri ilk kez üst üste faiz artışına gitmişti.
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