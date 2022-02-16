https://tr.sputniknews.com/20220216/israil-basini-mossad-ve-mit-son-2-yilda-baglarini-guclendirdi-1053883045.html
İsrail basını: Mossad ve MİT son 2 yılda bağlarını güçlendirdi
İsrail basını: Mossad ve MİT son 2 yılda bağlarını güçlendirdi
İsrail´in Channel 12´nin haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatı (Mossad) son 2 yılda Türkiye´deki İsrail vatandaşlarına yönelik 12 terör saldırısının... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T01:34+0300
2022-02-16T01:34+0300
2022-02-16T01:37+0300
politika
israil
türkiye
şalom
mit
mossad
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İsrail basını, İsrail ve Türkiye arasında gergin diplomatik ilişkilere rağmen Mossad ile Türkiye İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bağlarını son yıllarda güçlendirdiğini belirtti.Türkiye'de yayın yapan Şalom Gazetesi'nin Israil Channel 12'den aktardığına göre, son 2 yılda Türkiye’deki İsrailli iş insanlarına yönelik saldırı planlarının İslami cihatçı terör örgütlerine ait olduğu açıklandı.Channel 12 geçtiğimiz günlerde Mossad Başkanı David Barnea’nın istihbarat bağlarını bizzat denetlemek için üst düzey yetkililerle Türkiye’ye geldiğini belirtti.Mossad Türkiye’deki bazı İsrailli iş insanlarının hedef alınabileceğini belirtti ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.Geçen hafta Sabah Gazetesinin yaptığı habere göre, İran, nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade´nin öldürülmesine misilleme yapmak için İsrailli iş insanı Yair Geller´i hedef almıştı. İran´ın 9 kişilik casus ekibi MİT´in operasyonu ile engellenmişti.
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İsrail basını: Mossad ve MİT son 2 yılda bağlarını güçlendirdi
01:34 16.02.2022 (güncellendi: 01:37 16.02.2022) Abone ol
İsrail´in Channel 12´nin haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatı (Mossad) son 2 yılda Türkiye´deki İsrail vatandaşlarına yönelik 12 terör saldırısının engellemesine yardım etti.
İsrail basını, İsrail ve Türkiye arasında gergin diplomatik ilişkilere rağmen Mossad ile Türkiye İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bağlarını son yıllarda güçlendirdiğini belirtti.
Türkiye'de yayın yapan Şalom Gazetesi'nin Israil Channel 12'den aktardığına göre, son 2 yılda Türkiye’deki İsrailli iş insanlarına yönelik saldırı planlarının İslami cihatçı terör örgütlerine ait olduğu açıklandı.
Channel 12 geçtiğimiz günlerde Mossad Başkanı David Barnea’nın istihbarat bağlarını bizzat denetlemek için üst düzey yetkililerle Türkiye’ye geldiğini belirtti.
Mossad Türkiye’deki bazı İsrailli iş insanlarının hedef alınabileceğini belirtti ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
Geçen hafta Sabah Gazetesinin yaptığı habere göre, İran, nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade´nin öldürülmesine misilleme yapmak için İsrailli iş insanı Yair Geller´i hedef almıştı. İran´ın 9 kişilik casus ekibi MİT´in operasyonu ile engellenmişti.